Theo em N., ngay sau bị đánh đập, hành hung, em đã đến công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và được hướng dẫn về công an phường An Phú và phường Bình Hòa để trình báo vụ việc.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh đập như nô lệ, dẫn tin từ Dân Trí, em P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp), cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng em chưa thể đi làm lại được vì mắt vẫn bầm tím, vết thương trên đầu còn đau.

Về phía công an phường Bình Hòa, nơi nữ nhân viên vị thành niên bị chủ tiệm dùng guốc đánh vào mặt, cán bộ công an cũng nhận đơn trình báo của N. Tại đây, phía công an nhận định thương tích trên đầu em chưa đến 11%.

Sau khi được công an TP Thuận An hướng dẫn, em đã nộp đơn trình báo tại công an phường An Phú, nơi cư trú của chủ tiệm tóc. Phía công an đã nhận đơn và nói em N. về nhà, khi có thông tin sẽ liên lạc.

Ngoài ra, N. cho biết thêm, em cũng đã nộp giấy chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế TP Thuận An cấp tại công an TP Thuận An.

Giấy chứng nhận thương tích ghi rõ tình trạng thương tích lúc N. vào viện và ra viện tương tự nhau. Nữ nhân viên 16 tuổi bị sưng, bầm da mi dưới mắt phải, diện tích 3x4cm; vết thương vùng đỉnh trái kích thước 4x0,1cm, đã khâu 3 mũi, sưng nề; xuất huyết kết mạc mắt phải.

"Từ ngày xảy ra vụ việc, sau khi trình báo hiện em chưa nhận được thông báo mời lên công an làm việc, cũng chưa nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình chủ spa", N. chia sẻ.

Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa lấy giày đánh vào đầu rồi cắt tóc - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo nguồn tin từ Người Lao Động, MXH xôn xao hình ảnh chủ tiệm spa có những hành vi bạo hành đối với một thiếu nữ như cắt tóc, dùng giày đánh vào mặt vì cho rằng thiếu nữ này có tình cảm với chồng mình.

Cụ thể, tối 24/6, Đào Thị H. (quê Phú Thọ) - chủ tiệm spa, nhắn tin đề nghị N. đến quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) để nói chuyện. Khi N. vừa đến nơi, H. bố trí người quay phim để bà đánh. H. cầm giày cao gót đánh vào đầu của N. khiến chảy máu, N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu đến sáng 25/6 thì về phòng trọ.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 25/6, H. tiếp tục nhắn tin cho N. với nội dung yêu cầu đến nhà riêng của H. tại khu phố 4, phường An Phú. Tại đây, H. tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N.

Cả hai lần H. đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội, với mục đích "răn đe".

Lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ mà chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An.