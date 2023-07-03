Trước đó, chiều 2/7, bệnh nhân C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2 giờ 45 phút ngày 3/7, bệnh nhân C. tử vong.

Liên quan đến vụ va chạm giữa xe máy và xe phân khối lớn ở Đắk Lắk, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Phạm Nguyên C. - người điều khiển xe phân khối lớn (SN 2007, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tử vong.

Nói về trách nhiệm pháp lý sau khi người điều khiển xe phân khối lớn đã tử vong, chia sẻ với Dân Việt, luật sư Dương Lê Sơn - Văn phòng luật sư Lê Sơn, Đoàn luật sư Đắk Lắk cho biết, người nào giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt như sau:

Đáng chú ý, chiếc xe phân khối lớn trên do ông Phạm Văn L. (ở phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) đứng tên. Chiếc xe này thuộc loại xe hai bánh từ 175cm 3 trở lên, nước sản xuất là Nhật Bản, năm sản xuất 2020. Phạm Nguyên C. là con trai của ông L.

- Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm:

+ Làm chết người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

+ Làm chết 2 người;

Như vậy người giao xe cho người không đủ điều kiện có thể bị xử lý hình sự như điều luật quy định.

Chiếc xe phân khối lớn do C. điều khiển - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 15h40 ngày 2/7, C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (đại lộ chưa được thông xe chính thức).

Tại địa bàn phường Tự An, xe mô tô đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bay lên dải phân cách, cách vị trí va chạm khoảng 100m. C. bị thương nặng.

Thời điểm gặp tai nạn, chị H. đang mang thai tháng thứ 5.