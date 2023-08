Liên quan đến vụ va chạm giữa xe máy và xe phân khối lớn ở Đắk Lắk, dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Phạm Nguyên C. - người điều khiển xe phân khối lớn (SN 2007, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tử vong.

Trước đó, chiều 2/7, bệnh nhân C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2 giờ 45 phút ngày 3/7, bệnh nhân C. tử vong.