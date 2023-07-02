Thai phụ ở TP.HCM bị phòng khám 'vẽ bệnh', moi 60 triệu đồng trên bàn mổ, phải nhờ cơ quan chức năng 'giải cứu'

Xã hội 02/07/2023 14:50

Ngày 2/7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa thực hiện "giải cứu" bệnh nhân là thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng "vẽ bệnh, moi tiền".

Theo thông tin từ Dân Trí, vào ngày 28/6, Thanh tra Sở Y tế nhận được thông tin từ người dân về một bệnh nhân đang bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (địa chỉ 34-36 Đinh tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) lưu giữ để "vẽ bệnh, moi tiền".

Ngay lập tức, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM (PA03) tiến hành kiểm tra hoạt động tại phòng khám trên. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện sự việc của bệnh nhân N.T.K.

Theo bệnh nhân K., qua thông tin quảng cáo trên mạng, chị đến phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ, với chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Nhưng lúc bệnh nhân đang trong phòng mổ thực hiện thủ thuật, bác sĩ tại đây bất ngờ cho biết, nếu muốn không đau và an toàn phải chọn gói dịch vụ có giá hơn 60 triệu đồng.

Thai phụ ở TP.HCM bị phòng khám 'vẽ bệnh', moi 60 triệu đồng trên bàn mổ, phải nhờ cơ quan chức năng 'giải cứu' - Ảnh 1
Thai phụ bị 'vẽ bệnh' moi tiền ngay trên bàn mổ - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá lo sợ vì đang nằm trên bàn thủ thuật nên bệnh nhân đã đồng ý. Do không có tiền chi trả, bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và được yêu cầu gọi người nhà đến thanh toán hết số tiền trên mới được ra về.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Thanh Niên, này 2/7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa thực hiện "giải cứu" bệnh nhân là thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng "vẽ bệnh, moi tiền". 

"Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" bệnh nhân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với phòng khám và các cá nhân có liên quan", Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Thai phụ ở TP.HCM bị phòng khám 'vẽ bệnh', moi 60 triệu đồng trên bàn mổ, phải nhờ cơ quan chức năng 'giải cứu' - Ảnh 2
Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: Dân Trí

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết kiên quyết xử lý triệt để các phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" bệnh nhân nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn TPHCM. Đề nghị người dân khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực y tế phải báo ngay về Sở Y tế hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân trước khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở phải tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để được điều trị bệnh an toàn và hiệu quả.

Vài ngày trước, Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 4,7 triệu đồng vì lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; không đeo biển tên.

Điều dưỡng Đoàn Thị Kim Tiền của Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng bị phạt 7,5 triệu đồng vì chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

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