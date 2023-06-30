Cụ thể, chị V.A. (mẹ cháu bé) cho biết, con trai chị bị tự kỷ nên gia đình muốn nhờ cô giáo dạy can thiệp. Qua các nhóm, hội trẻ chậm phát triển trên mạng xã hội, chị A. tìm được một cô giáo tên T. (28 tuổi). Cô T. giới thiệu là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, liên quan đến vụ việc bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành đến bầm tím người, mẹ cháu bé đã chính thức lên tiếng.

“Trước khi nghỉ hè, tôi thuê cô ấy dạy, trông con trai 2 tiếng mỗi buổi chiều, học phí khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đến khi nghỉ hè, cô nhận trông, dạy con tôi cả ngày, chi phí khoảng 13 triệu đồng/tháng”, chị A. nói.

Cô T. thuê một căn hộ có 3 phòng trên địa bàn phường Phương Liệt để ở, trong đó có 1 phòng để dạy các con tự kỷ học. Sau khi tìm hiểu, chị A. đã cho con trai học tại chỗ cô T. khoảng 4 tháng nay.

Chị A. cho biết, trước đó, con trai chị không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 20/6, chị phát hiện cơ thể con mình có nhiều vết bầm tím, đặc biệt ở vùng mông, cháu còn hoảng loạn, sợ hãi. Khi chị A. trao đổi với cô T. thì nhận được câu trả lời là con chị bị ngã.

Khi xem kỹ vết thương, mẹ cháu bé cho rằng con trai chị bị đánh. Khi được mẹ hỏi, cháu bé cũng nhận câu trả lời “con bị cô giáo đánh”.

Đến ngày 21/6, chị A. gặp trực tiếp cô T. để nói chuyện, cô giáo cũng thừa nhận hành vi đánh con chị và khẳng định chỉ có mình cô đánh.

"Thời điểm đó, tôi thương cô giáo còn trẻ nên không định tố cáo mà chỉ yêu cầu cô viết bản cam kết sẽ không đánh con nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau, con vẫn khẳng định với tôi bị 2 cô giáo đánh. Cảm thấy cô giáo không trung thực nên tôi trình báo Công an phường Phương Liệt”, chị A. kể.

Phụ huynh lên tiếng vụ bé trai 9 tuổi chậm phát triển bị cô giáo bạo hành - Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, sáng ngày 30/6, một bài viết trên mạng xã hội đăng tải một đoạn tin nhắn chụp màn hình qua Zalo được cho là của phụ huynh bé trai 9 tuổi. Phụ huynh này cho biết con mình bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nên gia đình đã nhờ giáo viên can thiệp dịp nghỉ hè.

Bài viết sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ "chóng mặt". Đa số các ý kiến cho rằng, nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại là trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được.

Dẫn tin từ báo Lao Động, ngay sau khi bài đăng gây xôn xao, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc này từ ngày 26/6. Cũng theo vị này, cán bộ phụ trách hình sự đang trực tiếp xác minh làm rõ.