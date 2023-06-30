Mẹ cháu bé 9 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo giới thiệu là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm, đây không phải lần đầu tiên con bị đánh

Xã hội 30/06/2023 20:30

Mẹ của bé trai 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành bầm tím người ở Hà Nội đã lên tiếng sau khi chia sẻ về sự việc trên MXH.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, liên quan đến vụ việc bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành đến bầm tím người, mẹ cháu bé đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, chị V.A. (mẹ cháu bé) cho biết, con trai chị bị tự kỷ nên gia đình muốn nhờ cô giáo dạy can thiệp. Qua các nhóm, hội trẻ chậm phát triển trên mạng xã hội, chị A. tìm được một cô giáo tên T. (28 tuổi). Cô T. giới thiệu là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm. 

Cô T. thuê một căn hộ có 3 phòng trên địa bàn phường Phương Liệt để ở, trong đó có 1 phòng để dạy các con tự kỷ học. Sau khi tìm hiểu, chị A. đã cho con trai học tại chỗ cô T. khoảng 4 tháng nay.

“Trước khi nghỉ hè, tôi thuê cô ấy dạy, trông con trai 2 tiếng mỗi buổi chiều, học phí khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đến khi nghỉ hè, cô nhận trông, dạy con tôi cả ngày, chi phí khoảng 13 triệu đồng/tháng”, chị A. nói.

Chị A. cho biết, trước đó, con trai chị không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 20/6, chị phát hiện cơ thể con mình có nhiều vết bầm tím, đặc biệt ở vùng mông, cháu còn hoảng loạn, sợ hãi. Khi chị A. trao đổi với cô T. thì nhận được câu trả lời là con chị bị ngã.

Khi xem kỹ vết thương, mẹ cháu bé cho rằng con trai chị bị đánh. Khi được mẹ hỏi, cháu bé cũng nhận câu trả lời “con bị cô giáo đánh”.

Đến ngày 21/6, chị A. gặp trực tiếp cô T. để nói chuyện, cô giáo cũng thừa nhận hành vi đánh con chị và khẳng định chỉ có mình cô đánh.

"Thời điểm đó, tôi thương cô giáo còn trẻ nên không định tố cáo mà chỉ yêu cầu cô viết bản cam kết sẽ không đánh con nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau, con vẫn khẳng định với tôi bị 2 cô giáo đánh. Cảm thấy cô giáo không trung thực nên tôi trình báo Công an phường Phương Liệt”, chị A. kể.

Mẹ cháu bé 9 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo giới thiệu là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm, đây không phải lần đầu tiên con bị đánh - Ảnh 1
Phụ huynh lên tiếng vụ bé trai 9 tuổi chậm phát triển bị cô giáo bạo hành - Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, sáng ngày 30/6, một bài viết trên mạng xã hội đăng tải một đoạn tin nhắn chụp màn hình qua Zalo được cho là của phụ huynh bé trai 9 tuổi. Phụ huynh này cho biết con mình bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nên gia đình đã nhờ giáo viên can thiệp dịp nghỉ hè.

Bài viết sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ "chóng mặt". Đa số các ý kiến cho rằng, nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại là trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được. 

Dẫn tin từ báo Lao Động, ngay sau khi bài đăng gây xôn xao, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc này từ ngày 26/6. Cũng theo vị này, cán bộ phụ trách hình sự đang trực tiếp xác minh làm rõ.

Tin MỚI vụ bé chậm phát triển nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ sở không người, cô giáo dạy tự phát

Tin MỚI vụ bé chậm phát triển nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ sở không người, cô giáo dạy tự phát

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi (bị chậm phát triển) nghi bị giáo viên bạo hành ở phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), ngày 30/6, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt, cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh về việc, lực lượng Công an phường Phương Liệt đã vào cuộc xác minh.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé 9 tuổi bị bạo hành cháu bé bị cô giáo bạo hành cô giáo bạo hành trẻ chậm phát triển

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 59 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt