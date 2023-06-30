Cụ thể, kết luận điều tra đã được chuyển đến VKSND Hà Nội, đề nghị truy tố Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992), cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên về tội giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi bị 2 bảo mẫu - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, bạo hành tử vong tại cơ sở trông trẻ ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ngay sau đó, cảnh sát triệu tập hai bảo mẫu trông giữ trẻ là An và Lành lên làm việc.

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, kết luận điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận trình báo việc bé P.T.Đ. (17 tháng tuổi, trú xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong nghi bị ngã trong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, ban đầu hai bị can khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Hai bị can sau đó thay đổi lời khai, nói Lành đi lùi va vào cháu Đ. làm bé ngã ra nền nhà và An bế trượt bé làm nạn nhân ngã đập đầu.

Với lời khai này, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh.

Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé Đ. dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong. Theo đó, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, khi các cháu được đưa vào phòng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng hai tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu bé. Khoảng 16h30 cùng ngày, khi bố mẹ bé đến đón con, hai nghi phạm nói cháu Đ. tự ngã.

Cơ sở trông trẻ tự phát của Anh và Lành - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Sáng 26/2, khi thấy Đ. khóc, An lại dùng chân đạp vào bụng bé. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. An và Lành gọi gia đình bé sau đó cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của bé Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Qua đấu tranh, hai bị can này còn khai nhận nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì bé là học sinh mới.