Phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong căn nhà, người dân ở cùng khu phố chạy đến phá dỡ một phần mái ngói và la-phông căn nhà để phun nước dập lửa, nhưng không thể giải cứu vì người đàn ông này đã tử vong trước đó.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình giữa hai người chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn, người đàn ông tên Lê Đức D. (SN 1970, trú ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) đã mua xăng về nhà tự thiêu dẫn đến tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTV

Đến 20h30 tối nay 29/6, ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa (Phú Yên) xác nhận, thi thể người đàn ông tử vong do tự thiêu ở nơi khác đã được người thân đưa về địa phương này lo hậu sự trong chiều cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ VTV, ông D. chung sống như vợ chồng với bà Trương Thị Tuyết D. (sinh năm 1975, thị xã Đông Hòa). Tại thời điểm xảy ra sự việc, ngay khi phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong nhà, người dân ở cùng khu phố đã phá dỡ 1 phần mái ngói và la-phông căn nhà để phun nước dập lửa, nhưng không thể cứu ông D..

Người dân phải lật mái nhà và la phông để dập lửa - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một số vật dụng trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Công an thị xã Đông Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-tinh-cam-voi-vo-ho-nguoi-an-ong-mua-xang-ve-tu-thieu-hang-xom-lat-mai-nha-thi-phat-hien-ieu-kinh-hoang-597279.html