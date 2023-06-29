Cháy nhà hàng 7 tầng ở quận 1, nhiều người tháo chạy, cảnh sát phải dùng xe thang tìm kiếm người mắc kẹt

Xã hội 29/06/2023 22:29

Vụ cháy xảy ra khoảng 20h45 ngày 29/6 tại căn nhà 7 tầng trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, khoảng 20h45 ngày 29/6 tại căn nhà 7 tầng trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 căn nhà, khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người hô hoán tháo chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN quận 1 điều 5 xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường để dập lửa.

Cháy nhà hàng 7 tầng ở quận 1, nhiều người tháo chạy, cảnh sát phải dùng xe thang tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 1
Khoảng 20h45, lửa bùng lên dữ dội tại lầu 4 nhà hàng 7 tầng trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Lao Động, nghi có người mắc kẹt bên trong, cảnh sát sau đó dùng xe thang tiếp cận nguồn cháy, phun nước vào, đồng thời tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 21h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Cháy nhà hàng 7 tầng ở quận 1, nhiều người tháo chạy, cảnh sát phải dùng xe thang tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 2
Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận nguồn cháy - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Được biết, thời điểm xảy ra cháy, cơ sở này đang tạm ngưng hoạt động. 

Tòa nhà này cao 7 tầng, do Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng No.1 làm chủ.

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