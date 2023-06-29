Như đã đưa tin trước đó, nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.L. (SN 1996, ngụ Cà Mau). Chị L. đã liên hệ với người phụ nữ trên để làm đẹp . Sáng 27/6, chị L. vào khách sạn rồi được người phụ nữ tiêm filler chuẩn bị nâng ngực.

Liên quan đến vụ một cô gái tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực tại khách sạn trên địa bàn phường 12, quận 10, TP.HCM, dẫn tin từ VTC News, ngày 29/6, Công an quận 10 (TP.HCM) đang tạm giữ người phụ nữ (38 tuổi) để điều tra.

Vụ việc được báo lên Sở Y tế TP.HCM và công an địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Sau khi tiêm, cô gái rơi vào tình trạng tím tái, sùi bọt mép, mạch và huyết áp bằng 0 rồi tử vong sau đó.

Chị L. bị được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó - Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ với báo Giao Thông, anh T.D.Ch. (30 tuổi, chồng của nạn nhân T.T.L.) cho biết, 9h sáng nay (29/6), gia đình đã đưa chị T.L. đi an táng.

Theo anh Ch. giữa vợ anh và người tiêm thuốc (chủ cơ sở Linh Beauty Spa) là bạn của nhau. Khoảng năm 2018, chị T.L. đã bơm môi, cắt mí mắt tại cơ sở này.

Nhớ lại vụ việc, chồng nạn nhân cho biết, khoảng 8h ngày 27/6, chị T.L nhờ chở đến khách sạn D.N. (trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM) gặp chủ tiệm để tiêm filler nâng ngực như 2 người đã hẹn trước đó.

Khi đến khách sạn, chị T.L. lên phòng 303, còn anh Ch. ngồi ở ghế phía trước thang máy một lúc thì ra ngoài uống nước.

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, anh Ch. nhận được điện thoại báo vợ anh bị sốc thuốc tê.

“Khi nhận điện thoại, tôi tức tốc chạy lên phòng 303 thì thấy vợ đang được 2 người đàn ông bế tới cửa thang máy. Vợ tôi lúc này co giật liên tục, sùi bọt mép, không tỉnh táo và được ô tô của Y.L. đưa đến bệnh viện”, anh Ch. chia sẻ.

Khi đến bệnh viện, anh Ch. được bác sĩ thông báo tình trạng của vợ anh bị sốc thuốc, suy hô hấp, tiên lượng xấu. Đến 13h ngày 27/6, bác sĩ thông báo vợ anh đã tử vong.

Gia đình đưa cô gái trẻ tử vong sau khi thẩm mỹ nâng ngực ở khách sạn đi an táng vào sáng nay (29/6) - Ảnh: Thanh Niên

Người nhà của nạn nhân cũng cho biết thêm, nội dung tin nhắn trao đổi giữa chị T.L. và chủ cơ sở hẹn ngày tiêm filler và giá cả đều còn lưu lại trong điện thoại. Giá tiêm filler mà chị T.L. chốt ở mức 10 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận 10 thụ lý điều tra.