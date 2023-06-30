Tin MỚI vụ bé chậm phát triển nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ sở không người, cô giáo dạy tự phát

Xã hội 30/06/2023 16:46

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi (bị chậm phát triển) nghi bị giáo viên bạo hành ở phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), ngày 30/6, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt, cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh về việc, lực lượng Công an phường Phương Liệt đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi nắm được thông tin về vụ việc cháu bé 9 tuổi nghi bị bạo hành, lực lượng chức năng phường Phương Liệt đã đi xác minh, làm rõ.

"Công an phường đã cử bộ phận chuyên môn xuống địa chỉ phụ huynh phản ánh nhưng không có ai. Qua xác minh, căn hộ ở số 360 Giải Phóng được cô giáo thuê ở. Giáo viên này cũng dạy tự phát. Có thể do phụ huynh quen biết nên gửi gắm con chứ không có trường lớp, giấy phép hoạt động nào cả. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này", lãnh đạo UBND phường Phương Liệt nói.

Tin MỚI vụ bé chậm phát triển nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ sở không người, cô giáo dạy tự phát - Ảnh 1
Bài đăng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, sáng 30/6, MXH xôn xao vụ việc một cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành.

Theo nội dung bài viết, phụ huynh của cháu bé 9 tuổi (bị chậm phát triển) đã chi 13 triệu đồng/tháng để nhờ giáo viên dạy can thiệp dịp nghỉ hè. Nhưng sau đó phát hiện con bị tác động vật lý. 

Tin MỚI vụ bé chậm phát triển nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ sở không người, cô giáo dạy tự phát - Ảnh 2
Phần mông của cháu bé bầm tím, nghi bị cô giáo tác động vật lý

Dẫn tin từ báo Lao Động, địa chỉ nơi cháu bé theo học ở toà nhà số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đăng kèm với đoạn tin nhắn là hình ảnh cháu bé cùng nhiều vết bầm tím vùng mông cùng một số vết thâm tím trên cơ thể.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

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