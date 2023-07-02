Thương tâm: Hai người trèo cây chặt cành, em bị sét đánh tử vong, chị ngã cây phải nhập viện

Xã hội 02/07/2023 12:53

Trong lúc trèo lên cây để chặt các cành nhánh, 2 chị em gái không may bị sét đánh trúng khiến 1 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 2/7, đại diện Khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, đơn vị đang điều trị tích cực cho bệnh nhân P.T.H.H. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Thương tâm: Hai người trèo cây chặt cành, em bị sét đánh tử vong, chị ngã cây phải nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/7, bà H. và em gái là bà P.T.H.L. (41 tuổi) trèo lên cây keo để chặt các cành nhánh làm trụ cho cây hồ tiêu leo. Thời điểm này, trời đổ mưa giông, sét đánh trúng khiến cả 2 chị em đều rơi xuống đất.

Được biết, bà H. leo lên cây có độ cao 2m, còn bà L. leo lên cây có độ cao 4m.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, 2 bệnh nhân nhập viện lúc 14g47 ngày 1/7. Khi vào viện, bệnh nhân P.T.H.L. đã tử vong.

Riêng bệnh nhân P.T.H.H., Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tổ chức sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định.

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