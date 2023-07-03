Con nợ dùng búa sát hại chủ nợ dã man rồi chôn xác phi tang: Khám nghiệm khu đất vắng công an phát hiện tội ác kinh hoàng

Xã hội 03/07/2023 12:02

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khai quật thi thể anh Nguyễn Văn T. (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nạn nhân trong vụ án giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Văn T (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Còn hung thủ bước đầu xác định là Lê Đức Đông (51 tuổi, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú). Nạn nhân đã bị Đông sát hại rồi đem chôn xác phi tang.

Con nợ dùng búa sát hại chủ nợ dã man rồi chôn xác phi tang: Khám nghiệm khu đất vắng công an phát hiện tội ác kinh hoàng - Ảnh 1
Hiện trường chôn xác gây ám ảnh - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chiều 30/6, anh T. điều khiển xe máy đến nhà Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đòi nợ.

Tại đây, do Đông không có tiền trả nợ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bị T. đe dọa, Đông liền nảy sinh ý định sát hại chủ nợ, chôn xác phi tang.

Trong lúc anh T. đang ngồi trong chòi bên cạnh tiệm tạp hóa của Đông, Đông bất ngờ cầm búa lại gần, đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi dấu trong thùng phuy. Đến khuya cùng ngày, Đông mang thi thể anh T. đến 1 khu đất trống cách nhà khoảng 2km, chôn vào hố sâu mà Đông đã đào sẵn.

Con nợ dùng búa sát hại chủ nợ dã man rồi chôn xác phi tang: Khám nghiệm khu đất vắng công an phát hiện tội ác kinh hoàng - Ảnh 2
Đối tượng Đông bị áp giải tới hiện trường - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Sau đó Đông mang xe máy của nạn nhân đến nhà người quen gửi, đồng thời tiêu hủy các chứng cứ gây án.

Nhận được đơn trình báo anh T. mất tích của gia đình nạn nhân, cơ quan công an vào cuộc điều tra, phát hiện Đông có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận đã sát hại anh T. rồi mang thi thể đi chôn để phi tang.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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