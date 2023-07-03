Khai quật thi thể chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang: Người nhà gào khóc trong vô vọng, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án

Xã hội 03/07/2023 19:01

Khu vực nơi nạn nhân bị con nợ chôn xác phi tang là bãi đất trống, ít người qua lại. Công an đã khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao cho người nhà nạn nhân lo hậu sự.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Đồng Phú đã khai quật thi thể anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước), nạn nhân bị con nợ dùng búa đánh chết rồi chôn xác phi tang.

Khai quật thi thể chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang: Người nhà gào khóc trong vô vọng, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án - Ảnh 1
Đối tượng Lê Đức Đông - Ảnh: Tiền Phong

Khu vực nơi nạn nhân bị con nợ chôn xác phi tang là bãi đất trống, ít người qua lại. Công an đã khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao cho người nhà nạn nhân lo hậu sự. Tại hiện trường, hàng chục người dân hiếu kỳ đứng theo dõi, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án.

Khai quật thi thể chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang: Người nhà gào khóc trong vô vọng, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án - Ảnh 2
Công an khai quật thi thể anh T., khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Dân Trí

Chứng kiến hình ảnh công an khai quật thi thể, người nhà anh T. gào khóc khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót xa.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, chiều 30/6, anh N.V.T đến nhà Lê Đức Đông ở ấp 5 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đòi nợ.

Tại đây, ông Đông nói anh T. ngồi chờ vì có người đang trên đường mang tiền đến trả nợ. Sau đó, lợi dụng lúc anh T. mất cảnh giác, đối tượng này đã cầm búa đánh liên tiếp vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Đông bỏ thi thể nạn nhân vào thùng nhựa dùng để chứa nước. 

Tối 30/6, đối tượng Đông chở thi thể nạn nhân đến khu đất trống, cách nhà gần 1km rồi đào hố chôn.

Khai quật thi thể chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang: Người nhà gào khóc trong vô vọng, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án - Ảnh 3
Rất đông người dân có mặt tại khu vực khai quật thi thể anh T đều bàng hoàng trước tội ác man rợ của kẻ gây án - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến chiều 2/7, Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc anh T. mất tích. Vào cuộc điều tra, Công an xác định trước khi mất tích, anh T. có gặp Đông nên đưa nghi phạm này về trụ sở để điều tra.

Làm việc với công an, đối tượng Lê Đức Đông đã thừa nhận hành vi giết người và cho biết lý do giết nạn nhân là vì bị đòi nợ nhưng đối tượng không có tiền trả. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân đi chôn để xóa dấu vết vì sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

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