Khu vực nơi nạn nhân bị con nợ chôn xác phi tang là bãi đất trống, ít người qua lại. Công an đã khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao cho người nhà nạn nhân lo hậu sự.
- Lọt đề thi Ngữ văn tại Cao Bằng: "Xuất phát từ mối quan hệ quen biết, giúp giải hộ đề thi, không có thỏa thuận về tiền thù lao"
- Con nợ dùng búa sát hại chủ nợ dã man rồi chôn xác phi tang: Khám nghiệm khu đất vắng công an phát hiện tội ác kinh hoàng
Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Đồng Phú đã khai quật thi thể anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước), nạn nhân bị con nợ dùng búa đánh chết rồi chôn xác phi tang.
Khu vực nơi nạn nhân bị con nợ chôn xác phi tang là bãi đất trống, ít người qua lại. Công an đã khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao cho người nhà nạn nhân lo hậu sự. Tại hiện trường, hàng chục người dân hiếu kỳ đứng theo dõi, bàng hoàng trước sự man rợ của kẻ gây án.
Chứng kiến hình ảnh công an khai quật thi thể, người nhà anh T. gào khóc khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót xa.
Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, chiều 30/6, anh N.V.T đến nhà Lê Đức Đông ở ấp 5 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đòi nợ.
Tại đây, ông Đông nói anh T. ngồi chờ vì có người đang trên đường mang tiền đến trả nợ. Sau đó, lợi dụng lúc anh T. mất cảnh giác, đối tượng này đã cầm búa đánh liên tiếp vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, ông Đông bỏ thi thể nạn nhân vào thùng nhựa dùng để chứa nước.
Tối 30/6, đối tượng Đông chở thi thể nạn nhân đến khu đất trống, cách nhà gần 1km rồi đào hố chôn.
Đến chiều 2/7, Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc anh T. mất tích. Vào cuộc điều tra, Công an xác định trước khi mất tích, anh T. có gặp Đông nên đưa nghi phạm này về trụ sở để điều tra.
Làm việc với công an, đối tượng Lê Đức Đông đã thừa nhận hành vi giết người và cho biết lý do giết nạn nhân là vì bị đòi nợ nhưng đối tượng không có tiền trả. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân đi chôn để xóa dấu vết vì sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này.