Cảnh báo: Xuất hiện nhóm người lạ mặt, hành tung 'mờ ám', xin cơm, tiền vào chập tối rồi bỏ đi

Ngày 6/7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, theo phản ánh của người dân, khu vực xã Tiên Tân, TP Phủ Lý xuất hiện một nhóm người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, bất thường, nhiều khả năng là người địa phương khác.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 6-/7, Công an tỉnh Hà Nam phát thông tin người dân trên địa bàn cần cảnh giác với nhóm người lạ mặt "chập tối thường xin tiền, xin cơm rồi nhanh chóng bỏ đi".

Cụ thể, công an tỉnh Hà Nam cho biết theo phản ánh của người dân TP Phủ Lý, quanh khu vực xã Tiên Tân thời gian gần đây xuất hiện nhóm người có biểu hiện lạ, bất thường.

"Nhóm người lạ này xuất hiện ở những địa điểm vắng người qua lại, ăn mặc nhếch nhác, thường đứng quan sát nhà dân từ 15 đến 30 phút, đến chập tối thì xin tiền, xin cơm rồi nhanh chóng bỏ đi", Công an tỉnh Hà Nam cho hay.

Năm 20219, tại Hà Nam cuất hiện hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cổng trường mầm non gây hoang mang. Tuy nhiên đẩy chỉ là do 2 thanh niên đóng giả, chụp lại đăng lên mạng xã hội để "câu like" - Ảnh: Dân Trí

Theo cơ quan công an, khi người dân gọi, hỏi chuyện thì không trả lời hoặc có trả lời thì lí nhí, không rõ câu, rõ tiếng.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Dân Trí, công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân khi phát hiện đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn, cần báo đến công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.

Tháng 12/2019, quận Hà Đông (Hà Nội) cũng xuất hiện người đàn ông mặt bôi đen, ăn mặc kỳ quái và cầm xúc xích, đầu gà… đi xin tiền - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ứng dụng chức năng tin báo kiến nghị, phản ánh ANTT trên ứng dụng VNeID để thông tin cho lực lượng chức năng tổ chức xác minh, xử lý vụ việc.

Lưu nhớ đặc điểm hình dáng, phương tiện, giọng nói của các đối tượng lạ mặt, phối hợp lực lượng chức năng xác minh, điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-xuat-hien-nhom-nguoi-la-mat-hanh-tung-mo-am-xin-com-tien-vao-chap-toi-roi-bo-i-599550.html