Khi liên lạc không được, vợ anh T. đã đến nhà Đông (cửa hàng tạp hóa) để kiếm chồng. Tại đây, vợ của kẻ gây án nói hôm trước anh T. có ghé nhà mình nhưng chỉ mua thuốc rồi đi.

"Vợ anh T. ghé nhà Đông 2 lần thì đều nhận được câu trả lời như vậy của vợ Đông", anh V. nói. Sau 2 lần đến để tìm chồng nhưng không thấy, gia đình nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã trình báo công an xã. Nhận tin báo, công an xã đã phối hợp cùng Công an huyện Đồng Phú vào cuộc và xác định được Đông là kẻ tình nghi nên mời về trụ sở công an làm việc.

Như đã đưa tin trước đó, theo VnExpress, trước đó, vào ngày 3/7, Đông bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự về hành vi Giết người. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, khai quật tử thi bị chôn phi tang để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, chiều 30/6, Đông đang ở nhà thì anh N.V.T chạy xe máy đến đòi nợ. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Đông nảy sinh ý định giết chủ nợ để "xù tiền" nên dùng búa đánh vào đầu anh T. dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Đông cho thi thể nạn nhân vào bao tải, bỏ vào thùng phi, đến đêm thì chở ra chôn tại bãi đất trống cách đó khoảng một km.

Cảnh sát đưa Đông đến nơi chôn thi thể nạn nhân. - Ảnh: VnExpress

Không thấy anh T. về nhà, gia đình trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát nghi ngờ Đông liên quan, mời làm việc và ông ta đã thừa nhận hành vi giết chủ nợ, chỉ chỗ chôn thi thể.