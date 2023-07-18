TP.HCM: Có 699 điểm 10 trong kì thi tốt nghiệp 2023

Sáng nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, có tổng cộng 695 học sinh TP.HCM đạt điểm 10.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng ngày 18/7, Bộ GD-ĐT công bố danh sách điểm thi tốt nghiệp ở TP.HCM ghi nhận tổng cộng 699 điểm 10 ở tất cả các môn.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2023 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

"Mưa" điểm 10 xuất hiện ở môn giáo dục công dân, với tổng cộng 615 điểm 10. Đây cũng là môn có nhiều điểm 10 nhất ở TP năm nay. Xếp thứ hai là môn tiếng Anh với 43 điểm 10.

Những năm gần đây, TP.HCM luôn xếp tốp đầu về điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh trong các tỉnh thành cả nước. 2 môn hiếm điểm 10 lần này tại TP.HCM là ngữ văn và toán. Môn ngữ văn, TP.HCM không ghi nhận điểm 10 nào.

Trong đó, có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Thí sinh này đồng thời cũng sở hữu điểm thi tốt nghiệp môn hóa và môn sinh rất cao, đều đạt 9,75 điểm.

Môn sinh học cũng ghi nhận số điểm 10 đáng kể. TP.HCM có 17 điểm 10 ở môn thi này, hầu hết thuộc về các thí sinh có định hướng thi tổ hợp khối B (toán, hóa, sinh). Thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 ở những môn còn lại, TP.HCM có 9 điểm 10 môn hóa, 6 điểm 10 môn lý, 8 điểm 10 môn sử.

TP.HCM ghi nhận 4 thí sinh đạt điểm 10 ở 2 môn thi. Trong đó, 3 thí sinh đạt điểm 10 "song môn" sử - giáo dục công dân. Một thí sinh đạt điểm 10 ở cả 2 môn lý và tiếng Anh.

Theo nguồn tin từ VTC News, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy, có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán. Trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm (năm ngoái là 7,8 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỷ lệ 21.64%).

Biểu đồ phổ điểm môn Toán - Ảnh: VTC News

Như vậy, số thí sinh đạt 10 điểm môn Toán trong kì thi tốt nghiệp 2023 giảm mạnh so với năm trước.

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