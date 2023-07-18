Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghịệp THPT 2023?

Theo thông tin từ VTC News, mỗi thí sinh có ít nhất 3 cách để tra điểm thi là: hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT; website các Sở GD&ĐT; và qua kênh báo chí.

Thí sinh cần lưu ý, điểm thi phúc khảo bài thi tự luận phải chênh lệch 0,25 điểm so với điểm thi đã công bố thì mới được công nhận.

Sau khi biết điểm thi, nếu không đồng ý về kết quả thi của mình, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo gửi đến nơi đăng ký dự thi theo thời gian quy định từ ngày 18/7 đến ngày 27/7. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả thi về cho thí sinh.

Tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Cách tính điểm - Ảnh: VietNamNet

Như vậy, thí sinh cần có tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm. Ngoài ra, thí sinh cần có điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 5 điểm trở lên.

Đăng kí nguyện vọng

Từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể. Đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng. Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Theo dõi điểm chuẩn, xác nhận nhập học

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định.

Trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.