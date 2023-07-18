Một chiếc xe khách bị mất lái, lật nghiêng khiến 4 du khách người Trung Quốc tử vong. Một số người còn lại phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ TTXVN, vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều 18/7, trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, thuộc địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe khách bị mất lái, lật nghiêng khiến 4 du khách người Trung Quốc tử vong. Một số người còn lại phải đi cấp cứu. Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, thông tin: Xe khách mang biển kiểm soát 29B-40583 do tài xế Hồ Ngọc Hưng, sinh năm 1965, trú tại 4/81 đường Trần Khát Chân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển đang đổ đèo Khánh Lê theo hướng từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xe mất lái và lật nghiêng. Trên xe có 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc.

Ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh xác nhận, trong số nạn nhân tử vong, có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều chưa xác định được danh tính. Một số hành khách trên chiếc xe gặp nạn bị thương, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang trên đường. Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTC News, bước đầu, tài xế Hồ Ngọc Hưng (SN 1965 ngụ đường Trần Khắc Chân, quận 1, TP.HCM) khai nhận khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) thì bất ngờ xe mất thắng nên lật nhào.

Các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: TTXVN Ghi nhận tại hiện trường, sau tai nạn, đầu xe biến dạng, kính vỡ vụn. Hành lý bên trong văng tung tóe. Nhiều người bị thương được giải cứu đưa ra ngoài. Đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, nằm trên quốc lộ nối Nha Trang đi Đà Lạt, là tuyến đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo này có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m, đã từng xảy ra nhiều tai nạn.

Gió lốc làm sập nhà chờ cầu cảng ở Kiên Giang, 1 du khách tử vong tại chỗ, 3 người bị thương Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay (18/7), trên địa bàn xã đảo An Sơn có xảy ra cơn lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc ngụ tổ 5, ấp Củ Tron.

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