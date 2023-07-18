Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay (18/7), trên địa bàn xã đảo An Sơn có xảy ra cơn lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc ngụ tổ 5, ấp Củ Tron.

Theo thông tin từ Người lao động, lúc 12 giờ 30 phút ngày 18/7, trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang xảy ra cơn lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng An Sơn (thuộc tổ 5, ấp Củ Tron) khiến 1 du khách tử vong tại chỗ, 1 du khách bị thương nặng và 2 người dân địa phương bị thương. Nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Trà M. (SN 1986; ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là khách du lịch bị kẹt lại trên đảo Nam Du.

Chị ruột của bà M. là bà Đỗ Thị Ái N. (SN 1981; ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) bị thương nặng. Ngoài ra, còn có 2 người dân địa phương bị thương, gồm: ông Lê Tuấn V. (SN 1992) và bà Trương Bé B. (SN 1975). Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã điều động lực lượng cấp cứu người bị thương và lo hậu sự cho người tử vong; đồng thời xin hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho tàu Hòa Bình Ship vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp bị nạn.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: VTV Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTV, ngay trong chiều nay, ông Lâm Minh Thành- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân do bão tại xã An Sơn - huyện Kiên Hải; Giao Sở Y tế liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm thông tin, để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người lao động Theo số liệu sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão số 1, trong những ngày qua, huyện đảo Kiên Hải xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản người dân. Trong đó, có 2 căn nhà bị tốc mái; 1 ghe câu mực đang đậu tại bờ trên địa bàn xã Hòn Tre bị chìm, ước giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 30 triệu đồng và 01 tàu du lịch dài 14m, đang đậu tại bờ trên địa bàn xã An Sơn bị chìm. Sau khi bị chìm, chủ tàu đã phối hợp với người dân xung quanh trục vớt lên, không có thiệt hại về người và tài sản.

Thương tâm: Đi tắm biển sau kỳ thi THPTQG, nam sinh tử nạn trước khi công bố điểm chỉ 1 ngày Chiều 17/7, nam sinh Lê Phạm V.Kh. (18 tuổi; trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ tắm biển thì không may bị sóng cuốn trôi và mất tích.

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