Nhận được tin báo, cảnh sát đã đã điều động 16 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin từ Dân Trí, vụ cháy khiến 3 người tử vong xảy ra lúc 2h07 ngày 19/7 tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội .

Tại hiện trường, 3 người trong gia đình gồm anh T.D.Q. (SN 1985), chị N.T.H. (SN 1990) và cháu T.N.L. (SN 2016) đều đã tử vong. Vụ cháy còn thiêu rụi nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Theo cảnh sát, ngôi nhà bị cháy có diện tích 120m2, cao 5m, gồm một tầng và một tầng lửng (diện tích tầng lửng 30m2, là nơi để ở và sinh hoạt gia đình).

Đến 3h02 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cảnh sát phun nước làm nguội, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh.

Dẫn tin từ VietNamNet, ghi nhận tại hiện trường, phía bên trong ngôi nhà, xe máy, xe điện bị cháy nằm la liệt. Phần gác xép của căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn. Cơ quan chức năng phải dùng nhiều đồ vật để chèn cửa cuốn.

Bên trong căn nhà, xe cháy rụi la liệt - Ảnh: VietNamNet

Sau hỏa hoạn, một số nhà bên cạnh căn nhà cháy cũng bị ảnh hưởng, ngoài ra, chiếc ô tô đỗ bên ngoài cửa hàng cũng bị cháy phần đầu.

Phần gác xép đổ sập sau hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet

Khung xe trơ trọi, cháy đen sau vụ hỏa hoạn được lực lượng cứu hộ mang ra vỉa hè - Ảnh: VietNamNet

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.