Hàng xóm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy ở Hà Nội: Gọi không ai nghe, chỉ biết bất lực chờ cứu hỏa đến

Xã hội 19/07/2023 11:12

Nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bốc cháy, nhiều người vẫn chưa thôi xót xa và bàng hoàng.

Liên quan đến vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội, dẫn tin từ VietNamNet, chị Đinh Thị Thu Hương (An Khánh, Hoài Đức) kể, ban đầu chị phát hiện ra mùi khét, khói đen bốc lên, cứ nghĩ cháy ở nhà mình nhưng sau phát hiện ra ngọn lửa đang cháy đỏ rực ở nhà hàng xóm.

"Lúc đó chúng tôi hô hào nhau chạy hết ra ngoài, người chạy ra trước, người vòng ra sau để hô hào chủ nhà dậy nhưng không thấy ai phản ứng gì. Chúng tôi gọi điện thoại cho anh T.D.Q. (Chủ nhà) nhưng không ai bắt máy", chị Hương kể khi chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy ở Hà Nội: Gọi không ai nghe, chỉ biết bất lực chờ cứu hỏa đến - Ảnh 1
Hiện tường vụ cháy lúc rạng sáng - Ảnh: VTC News

Theo chị Thu Hương, người dân xung quanh cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để xịt vào đám cháy nhưng bất thành do không thể phá được cửa cuốn trước cửa nhà.

"Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cửa cuốn mở bằng điện quá chắc nên không mở được, lúc đó cũng không có nước để xịt vào nhằm làm giảm bớt sức nóng", chị Hương nói. 

Chị Tạ Thị Thơ, nhà ở ngay đối diện căn hộ bị cháy vẫn còn chưa hoàn hồn khi kể lại sự việc.  "Thời điểm người dân xung quanh phát hiện ra đám cháy, lửa đã bùng to và đang lan sang các nhà kế bên, chồng tôi lái xe nâng cố gắng để mở cửa nhưng không mở nổi. Mọi người đành bất lực chờ cứu hỏa đến".

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy ở Hà Nội: Gọi không ai nghe, chỉ biết bất lực chờ cứu hỏa đến - Ảnh 2
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, lúc 2 giờ 7 ngày 19/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện trên địa bàn xã An Khánh.

Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau gần 1 giờ nỗ lực triển khai công tác chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt.

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy ở Hà Nội: Gọi không ai nghe, chỉ biết bất lực chờ cứu hỏa đến - Ảnh 3
Xe máy, xe điện bốc cháy, nằm la liệt trong nhà - Ảnh: VietNamNet

Vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh T.D.Q (38 tuổi), chị N.T.H (33 tuổi) và cháu T.N.L (7 tuổi).

Hiện, nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: La liệt xe máy, xe điện cháy rụi, gác xép đổ sập

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: La liệt xe máy, xe điện cháy rụi, gác xép đổ sập

Liên quan đến vụ cháy ở Hà Nội khiến 3 người tử vong, ghi nhận tại hiện trường, phía bên trong ngôi nhà, xe máy, xe điện bị cháy nằm la liệt. Phần gác xép của căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội hà Nội tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới