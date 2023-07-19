Nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bốc cháy, nhiều người vẫn chưa thôi xót xa và bàng hoàng.

Liên quan đến vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội, dẫn tin từ VietNamNet, chị Đinh Thị Thu Hương (An Khánh, Hoài Đức) kể, ban đầu chị phát hiện ra mùi khét, khói đen bốc lên, cứ nghĩ cháy ở nhà mình nhưng sau phát hiện ra ngọn lửa đang cháy đỏ rực ở nhà hàng xóm. "Lúc đó chúng tôi hô hào nhau chạy hết ra ngoài, người chạy ra trước, người vòng ra sau để hô hào chủ nhà dậy nhưng không thấy ai phản ứng gì. Chúng tôi gọi điện thoại cho anh T.D.Q. (Chủ nhà) nhưng không ai bắt máy", chị Hương kể khi chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Hiện tường vụ cháy lúc rạng sáng - Ảnh: VTC News Theo chị Thu Hương, người dân xung quanh cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để xịt vào đám cháy nhưng bất thành do không thể phá được cửa cuốn trước cửa nhà. "Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cửa cuốn mở bằng điện quá chắc nên không mở được, lúc đó cũng không có nước để xịt vào nhằm làm giảm bớt sức nóng", chị Hương nói.

Chị Tạ Thị Thơ, nhà ở ngay đối diện căn hộ bị cháy vẫn còn chưa hoàn hồn khi kể lại sự việc. "Thời điểm người dân xung quanh phát hiện ra đám cháy, lửa đã bùng to và đang lan sang các nhà kế bên, chồng tôi lái xe nâng cố gắng để mở cửa nhưng không mở nổi. Mọi người đành bất lực chờ cứu hỏa đến". Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, lúc 2 giờ 7 ngày 19/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện trên địa bàn xã An Khánh. Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau gần 1 giờ nỗ lực triển khai công tác chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Xe máy, xe điện bốc cháy, nằm la liệt trong nhà - Ảnh: VietNamNet Vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh T.D.Q (38 tuổi), chị N.T.H (33 tuổi) và cháu T.N.L (7 tuổi). Hiện, nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: La liệt xe máy, xe điện cháy rụi, gác xép đổ sập Liên quan đến vụ cháy ở Hà Nội khiến 3 người tử vong, ghi nhận tại hiện trường, phía bên trong ngôi nhà, xe máy, xe điện bị cháy nằm la liệt. Phần gác xép của căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn.

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