Diện tích kho xưởng bị cháy gần 1.000m2, chứa bìa các tông và các bình nhựa khung sắt. Ngọn lửa bùng phát, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 11h45 ngày 24/7, tại khu vực nhà kho Công ty TNHH MTV Long Xuân thuộc xóm Đễnh, xã Mông Hoá xảy ra vụ cháy kho xưởng.

Đến 13h30, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang Công ty TNHH MTV Tiến Đạt TV chỉ cách khoảng 6m.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Hoà Bình) đã điều 5 xe chữa cháy, cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm toàn bộ phần mái của nhà kho Công ty TNHH MTV Long Xuân bị sập. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo lãnh đạo xã Mông Hoá, Công ty TNHH MTV Long Xuân hoạt động trong lĩnh vực thu mua nông sản.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VOV, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy kho xưởng xảy ra ngày 24/7, tại Công ty TNHH MTV Long Xuân (địa chỉ xóm Đễnh, xã Mông Hoá, TP. Hoà Bình) đến chiều cùng ngày có 2 chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy trung tâm có dấu hiệu đau đầu buồn nôn và 1 chiến sĩ bị ngứa toàn thân. Ngay sau đó cả 3 chiến sĩ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị.

1 chiến sĩ đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VOV

Đến sáng 25/7 tiếp tục có thêm 1 chiến sĩ nhập viện. Đến 9h50 có thêm 4 chiến sĩ tại đơn vị phải đưa đến bệnh viện. Nhận định ban đầu có thể ở nhà kho bị cháy có hóa chất độc hại dẫn đến các chiến sĩ bị ngộ độc.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Chuyên khoa 2, Ta Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến 9h30 ngày 25/7 Khoa này tiếp nhận 4 ca bệnh nhân.

Đây là chiến sĩ sau khi chưa cháy về, sau khoảng 1 giờ bệnh nhân có biểu hiện thấy khó khó thở, tức ngực, buồn nôn, bụng chướng...