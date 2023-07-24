Trường thu tiền khi năm học mới chưa bắt đầu, Sở Giáo dục TP.HCM gửi công văn khẩn

Chiều 24/7, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, có văn bản khẩn gửi Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức, các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, về thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trước năm học 2023-2024.

Cụ thể, theo thông tin từ Dân Việt, Sở đề nghị các đơn vị không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào (kể cả tạm thu) trước khi năm học 2023-2024 bắt đầu. Nguyên nhân được lý giải vì thực hiện Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ, quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục, được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Một biên lai thu các khoản thu của học sinh - Ảnh: Thanh Niên Dẫn tin từ Thanh Niên, tại kỳ họp vào giữa tháng 7, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Chính vì vậy, ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, trong thời gian chờ Nghị quyết nêu trên của HĐND TP.HCM được ban hành chính thức có hiệu lực và công văn triển khai thực hiện của UBND TP, các đơn vị lưu ý không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào, kể cả tạm thu trước khi năm học 2023-2024 bắt đầu. Sở GDĐT TP.HCM nghiêm cấm thu tiền (kể cả tạm thu) trước khi năm học mới bắt đầu - Ảnh minh họa: Sức khoẻ Đời sống Vào ngày 12/7 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024. Việc làm này nhằm giúp công tác thực hiện thu chi trong trường học được công khai, minh bạch và có sự giám sát chung. Theo đó, mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Cụ thể, có 26 khoản thu, thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

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