Vụ va chạm khiến 2 anh em ruột bỏ mạng dưới bánh xe khách ở Đồng Nai: Tài xế lấn làn gây tai nạn thảm khốc

Xã hội 24/07/2023 20:26

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 anh em ruột tử vong ở Đồng Nai, chiều 24/7, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ tài xế xe khách.

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 21h 20 ngày 23/7, xe khách giường nằm biển số 51B-295.47 lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Lâm Đồng đi TPHCM. Khi đến khu vực thuộc địa bàn xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), xe khách đã đâm trực diện vào xe máy biển số 60B4-324.61 đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến 2 anh em ruột bỏ mạng dưới bánh xe khách ở Đồng Nai: Tài xế lấn làn gây tai nạn thảm khốc - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tiền phong

Vụ tai nạn đã khiến 2 anh em ruột tên N.K.H và N.V.Đ (cùng ngụ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đang chở nhau trên xe máy tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Việt, chiều 24/7, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ tài xế xe khách.

Qua xác minh điều tra, bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách đã vượt trái lấn sang làn đường ngược chiều, tông trực diện xe máy của 2 anh em ruột đang chạy hướng ngược lại. 

Vụ va chạm khiến 2 anh em ruột bỏ mạng dưới bánh xe khách ở Đồng Nai: Tài xế lấn làn gây tai nạn thảm khốc - Ảnh 2
Xác định xe khách lấn làn gây tai nạn - Ảnh: Dân Việt

Được biết, chiếc xe khách của Công ty T.B mang BKS 51B-295.47, được cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 4/4/2023 và hết hạn vào ngày 8/3/2024.

Cũng trong chiều nay, Công an huyện Thống Nhất đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn gửi cho Công an tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục điều tra, xử lý. 

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