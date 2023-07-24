Lợi dụng không có người lớn ở nhà, kẻ gian cả gan lẻn vào giật phăng điện thoại của bé trai 8 tuổi ở TP.HCM

Một gã đàn ông liền dựng xe máy trước nhà, rón rén tiếp cận bé trai ngồi dưới sàn, nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi lên xe máy rời đi lập tức.

Dẫn tin từ Thanh Niên, mới đây, một đoạn clip dài gần 2 phút được một tài khoản đăng tải lên MXH với dòng trạng thái: “Trời ơi! Ban ngày con người ta đang chơi mà ăn trộm vô giật điện thoại trên tay luôn. Mọi người ở nhà cho mấy bé chơi điện thoại cẩn thận nha. Nay kẻ trộm trắng trợn luôn!”. Clip ghi lại vụ cảnh 3 bé trai đang chơi điện thoại, máy tính trong nhà. Trong đó, 2 bé trai ngồi quay mặt vào tường (1 bé đang chơi game trên máy tính, 1 bé đang chơi điện thoại). Bé trai còn lại ngồi dưới sàn nhà cũng sử dụng điện thoại để chơi game, quay lưng lại với cửa nhà mở hờ gần 1 mét.

Kẻ gian ngang nhiên giật phăng điện thoại trên tay cậu bé - Ảnh: Thanh Niên Lúc này, một gã đàn ông liền dựng xe máy trước nhà, rón rén tiếp cận bé trai ngồi dưới sàn, nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi lên xe máy rời đi lập tức. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, bé trai bị giật điện thoại bị "đứng hình" một lúc rất lâu. Khi định hình lại những gì vừa xảy ra, cậu bé mới chạy ra cửa nhìn xem tình hình, la lên: “Ông kia!”, thì gã đàn ông đã “cao chạy xa bay”. Ngay sau đó, bé trai này mới kể sự việc vừa xảy ra cho 2 bé còn lại nghe: “Ông đó đó, tự nhiên đang chơi ổng giật điện thoại một cái, ổng lấy ổng chạy luôn. Ổng dùng xe ổng đi mất luôn”, khiến cả 3 bé đều trong trạng thái hoang mang.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Dân Trí, sự việc này xảy ra vào trưa ngày 19/7, tại ngôi nhà thuộc đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TPHCM). Chị Nguyễn Thị Liên (35 tuổi) là mẹ của bé trai bị giật điện thoại. Qua đoạn camera chị Liên trích xuất từ trước cổng nhà, người đàn ông trên đã dựng xe máy ở giữa đường rồi tiến vào nhà thực hiện hành vi trộm cướp. Tuy nhiên do góc camera, chị Liên không thể nhìn thấy biển số xe. Người đàn ông trên đã dựng xe máy ở giữa đường rồi tiến vào nhà thực hiện hành vi trộm cướp - Ảnh: Dân Trí Theo chị Liên, thời điểm xảy ra sự việc, con trai chị là bé G.H (8 tuổi) đang ở nhà cùng người lớn. Tuy nhiên, mọi người ở phía sau khu vực phòng khách để sinh hoạt, riêng chị không có ở nhà do bận công việc. Chiếc điện thoại trên chị mua cho con trai cách đây 1 năm, giá 6 triệu đồng. Sau khi bị giật trên tay, cháu bé hoang mang nên đã... ngẩn người ra vài giây mới đứng dậy để chạy ra cửa. Xem lại phản ứng của con qua camera, chị Liên không khỏi xót xa và lo lắng đến "đứng tim" khi thấy kẻ lạ táo tợn vào tận nhà cướp tài sản. "Rất may không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. May mắn kẻ xấu chỉ lấy điện thoại và không làm hại đến những đứa trẻ", chị Liên bày tỏ. Sau tình huống này, chị Liên cũng đã ngồi lại để hướng dẫn con cách bảo vệ bản thân mình. Gia đình chị Liên cũng đã cẩn thận hơn trong việc trông chừng trẻ con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-dung-khong-co-nguoi-o-nha-ke-gian-ca-gan-len-vao-giat-phang-ien-thoai-cua-be-trai-8-tuoi-o-tphcm-604462.html