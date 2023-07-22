Bà Trần Thị N. (khu Đá Bàn, tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi) là 1 trong 2 người không may tử nạn trong tai nạn giao thông thảm khốc nói trên.

Liên quan đến vụ xe tải mất lái đâm vào nhà dân ở Quảng Ngãi khiến 2 người tử vong, dẫn tin từ báo Giao Thông, thi thể của 2 nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho người nhà để tổ chức tang lễ.

Ngồi cạnh bên chiếc quan tài đặt giữa nhà, chị Thủy cho biết, buổi sáng ngày xảy ra sự việc, chị đi bán hàng thuê cho một cửa hàng quần áo trên địa bàn, khi đó bà Ngọt đang chuẩn bị ngâm đậu, nấu nước để sớm nấu xong nồi chè rồi tranh thủ làm thêm một số việc nhà khác để kịp thời gian đầu giờ trưa chở chè xuống trung tâm huyện đưa lên xe đẩy đẩy đi bán dạo.

Trong căn nhà nhỏ, con gái của bà N - chị Nguyễn Thị Thuỷ khóc nghẹn, ngất lịm khi nhận thi thể mẹ.

Khi nhận hung tin mẹ bị xe tải tông tử vong khi đang bán chè rong, con gái bà Ngọt ngã quỵ rồi ngất lịm lúc lâu - Ảnh: Báo Giao Thông

“Cũng như mọi ngày, hai mẹ con chào nhau rồi mỗi người mỗi việc đến tối khuya mới gặp nhau, ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Nhà đã vắng người vậy mà mẹ cũng bỏ con đi. Mẹ ơi!”, kể đến đây chị Thủy bật khóc.

Hôm ấy đang làm, chị Thủy thấy điện thoại đổ chuông, bật máy nghe thì chị như chết lặng khi nhận tin báo. Chị ngã quỵ trên nền nhà cửa hàng, phải mất gần 10 phút sau chị mới tỉnh. Lập tức, chị chạy vội đến nơi mẹ gặp nạn.

“Mỗi ngày mẹ bán một nồi chè thu nhập chưa đến 200.000 đồng, mẹ tằn tiện, tích góp để phòng lúc đau ốm. Từ ngày em có chồng có thêm mụn con nên nhà cửa vui hơn, mẹ đùa với cháu, dặn dò đủ thứ. Mới tối hôm trước, mẹ còn hứa vui với cháu ngoại là làm có tiền sẽ dẫn con đi siêu thị chơi, cả nhà vui vẻ cười nói, vậy mà giờ mẹ không còn trên cõi đời này nữa rồi”, chị Thủy nức nở.

Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết, hoàn cảnh gia đình bà N thuộc diện khó khăn và năm nào địa phương cũng có hỗ trợ quà vào các dịp lễ, tết. Gia đình cha mẹ chị ấy và anh em cũng không khá giả gì.

“Hay tin bà N. gặp nạn, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát”, ông Lân cho hay.

Như đã đưa tin trước đó, Vụ tai nạn giao thông thảm khốc diễn ra vào khoảng 14h30 ngày 21/7 trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô tải mang BKS 95C-006.11 đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Tiền Phong, khi đến trung tâm thị trấn Mộ Đức, đoạn qua ngã tư Đồng Cát, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi đâm vào xe máy mang BKS 76G1-467.30 đang đứng bên đường rồi lao mạnh tới phía trước, đâm thẳng vào cửa hàng bán đồ sắt "Bà Trí" ở ven đường.

Thời điểm đó, trong cửa hàng có 2 người phụ nữ đang ngồi chơi trước cửa hàng, bị xe tải tông mạnh không kịp thoát thân. Cả 2 tử vong tại chỗ.

Theo bà Huỳnh Thị Thu (58 tuổi, nhân chứng sống gần hiện trường tai nạn), lúc đó, đang ngồi trong nhà, bà nghe thấy tiếng "rầm" như tiếng bê tông sập. Sau đó, bà nghe mọi người tri hô và chạy ra thì thấy vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này.

Đồ đạc trong cửa hàng bị tông trúng, văng la liệt ở trên vỉa hè - Ảnh: Tiền Phong

Tại hiện trường, chiếc xe tải vẫn mắc kẹt trước cửa hàng đồ sắt Bà Trí, chèn lên chiếc xe máy đang đỗ trên vỉa hè. Vật liệu, đồ sắt, vali... trong cửa hàng cũng bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhiều xe máy cũng bị xe tải kéo đổ, nằm giữa đường Quốc lộ.