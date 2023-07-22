Lời khai ban đầu của tài xế vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Nghi do 'ngủ gật' nên mất lái

Xã hội 22/07/2023 19:57

Liên quan đến vụ xe tải đâm voà nhà dân khiến 2 người tử vong ở Quảng Ngãi, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế bằng 0 và test nhanh ma túy âm tính. Điều đó cho thấy khả năng cao tài xế đã ngủ gật.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 14h chiều 21/7, tại km 1077 thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Lời khai ban đầu của tài xế vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Nghi do 'ngủ gật' nên mất lái - Ảnh 1

Lời khai ban đầu của tài xế vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Nghi do 'ngủ gật' nên mất lái - Ảnh 2
 Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết - Ảnh: VOV

Khi xe đi đến ngã tư chợ Đồng Cát, huyện Mộ Đức, bất ngờ mất lái đâm thẳng vào một nhà dân bán hàng tạp hóa ven đường. Thông tin ban đầu từ Công an huyện Mộ Đức, vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 1 người khác bị thương. 2 nạn nhân tử vong là khách đến nhà này mua hàng.

Nhận thông tin, Công an huyện Mộ Đức có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Giao Thông, tài xế điều khiển xe tải là Đặng Cường, 53 tuổi, trú thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi.

Lời khai ban đầu của tài xế vụ xe tải đâm vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Nghi do 'ngủ gật' nên mất lái - Ảnh 3
Tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn ra trình diện cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao Thông

Bước đầu ông Cường khai với cơ quan chức năng là khi lưu thông đến khu vực trên, mắt ông bị mờ và mất cảm giác điều khiển phương tiện dẫn đến gây ra vụ tai nạn.

Theo một cán bộ CSGT tỉnh Quảng Ngãi, có khả năng do hành trình di chuyển quá dài và khi đến địa điểm trên ông Cường đã ngủ gật và không làm chủ được hành vi trong quá trình điều khiển xe mới dẫn đến tai nạn.

“Kết quả đo nồng độ cồn của ông Cường bằng 0 và test nhanh ma túy âm tính. Điều đó cho thấy khả năng cao tài xế đã ngủ gật”, vị cán bộ này nhận định.

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