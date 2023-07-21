Việc mời công an điều tra là do bệnh viện này chủ động.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 21/7, một lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay bệnh viện này đã mời công an khám nghiệm, mổ tử thi để điều tra xác định nguyên nhân tử vong của một sản phụ.

Theo người nhà sản phụ, trước khi sinh đã theo dõi, kiểm tra sức khỏe rất kỹ. Buổi trưa trước khi sinh sản phụ ăn uống bình thường, khám sức khỏe trước khi sinh không có vấn đề gì.

Theo tìm hiểu, chiều 20/7, sản phụ Lâm Thị H.N. (sinh năm 1991, quê huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh bé trai nặng 3,6kg. Sau khi sinh khoảng hơn một tiếng, sản phụ này chuyển từ phòng sinh đi cấp cứu và đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, sản phụ N. được đưa vào Khoa Sản lúc 9h37 ngày 20/7, khi mang thai lần thứ 2 ở tuần thứ 40. Đến 16h25 cùng ngày, chị N. sinh thường bé trai nặng 3,6kg. Sau sinh, chị N. được dùng thuốc tăng co, tê tại chỗ khâu vết rách tầng sinh môn và được tiếp tục theo dõi tại phòng sinh Khoa Sản.

"Trong quá trình theo dõi, chị xuất hiện tình trạng sốc lúc 17h20, được hồi sức bằng truyền dịch, Adrenalin, Lipofundine, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh cắt tử cung bán phần. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu xác định nguyên nhân và cấp tốc thực hiện các biện pháp can thiệp cấp cứu nhưng không hiệu quả. Sau đó, bệnh nhân sốc nặng, rối loạn đông máu và tử vong lúc 2h25 ngày 21/7", báo cáo của bệnh viện ghi.

Thi thể của thai phụ được bàn giao cho người nhà lo hậu sự - Ảnh: VietNamNet

Bệnh viện chẩn đoán chị N. tử vong do "sốc mất máu không hồi phục, hậu phẫu ngày một cắt tử cung do đờ tử cung, băng huyết sau sinh, toan chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu”.

Sau sự việc trên, Bệnh viện Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an TP Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc giám định pháp y và đang chờ kết quả.

Hội đồng chuyên môn 3 cấp gồm có sự tham gia của Bệnh viện Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh và Hội đồng chuyên môn các bệnh viện tuyến trên để tiến hành bình bệnh án, kiểm thảo tử vong, phân tích và kết luận.

Liên quan đến vụ việc trên, người nhà sản phụ cho biết mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để có câu trả lời chính thức, công bằng.