Chiếc xe đầu kéo đã tông thẳng vào xe máy đi đúng làn đường. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã ra đường và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 20/7, Công an huyện Ứng Hoà (TP Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong. Thương tâm hơn khi đôi nam nữ gặp nạn sắp cưới, trong đó cô gái trẻ đang mang bầu.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 14 giờ ngày 17/7 trên quốc lộ 21B, đoạn đi qua thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ An Ninh Thủ Đô, theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ven đường, thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang biển số 29H 277.xx kéo theo rơ-mooc lưu thông trên quốc lộ 12B hướng Hà Nội - Hà Nam. Khi đến khu vực Dốc Bồ, xe đầu kéo đã vượt một chiếc xe buýt cùng chiều ở đúng khúc cua khuất tầm nhìn. Cùng lúc này, xuất hiện chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển (chở một người phụ nữ) ở hướng ngược lại đi tới. Hậu quả, xe đầu kéo đâm trúng xe máy gây tai nạn thương tâm.

Do khuất tầm nhìn, chiếc xe đầu kéo đã tông thẳng vào xe máy đi đúng làn đường. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã ra đường và tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mẹ cùng cha dượng hành hạ bé 3 tuổi đến chết ở Hà Nội: Mong con gái đã mất tha thứ lỗi lầm, 3 năm chấp hành án sống trong ám ảnh tội lỗi Tháng 3/2020, Hà Nội rúng động với tin người mẹ cùng cha dượng hành hạ con 3 tuổi là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh đến chết. Đến nay đã 3 năm kể từ ngày Nguyễn Thị Lan Anh (mẹ ruột nạn nhân) chấp hành án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-cap-oi-sap-cuoi-bi-xe-au-keo-vuot-au-tong-tu-vong-xot-xa-khi-co-gai-ang-mang-thai-603713.html