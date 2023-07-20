Tháng 3/2020, Hà Nội rúng động với tin người mẹ cùng cha dượng hành hạ con 3 tuổi là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh đến chết. Đến nay đã 3 năm kể từ ngày Nguyễn Thị Lan Anh (mẹ ruột nạn nhân) chấp hành án.
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Năm 2019, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn (chồng Lan Anh) bị tòa tuyên án về tội danh Giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là 2 bị cáo đã gây ra cái chết cho cháu Nguyễn Thị Minh Minh (sinh năm 2017, 3 tuổi, con ruột của Lan Anh) gây rúng động dư luận tại thời điểm đó. Với tội danh này, Nguyễn Thị Lan Anh bị tuyên án 21 năm 6 tháng, Nguyễn Minh Tuấn chịu bản án Chung thân.
Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, kết quả điều tra đã xác định nội dung vụ án án như sau: Năm 2016, Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, Nơi ĐKHKTT: 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn có con chung là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (SN 9/2/2017). Sau đó, Lan Anh ly thân anh Sơn và chuyển về sinh sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự ở thôn Võng La, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội.
Năm 2018, Lan Anh ly hôn anh Sơn và có quan hệ yêu đương với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, Nơi ĐKHKTT: 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Năm 2018, sau khi ly hôn Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn kết hôn và có con chung là cháu Nguyễn Minh Tâm (SN 09/08/2018) và sinh sống tại nhà bố mẹ chồng tại địa chỉ số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tháng 10/2019, Lan Anh và Tuấn thuê 1 căn hộ mini của tòa nhà trọ tại số 57 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội để ở và đưa con là Nguyễn Minh Tâm về ở cùng. Do cả Tuấn và Lan Anh đều sử dụng ma túy dạng đá nên khoảng tháng 2/2020, Tuấn liên hệ với 1 đối tượng nam giới tên Nam (không xác định được nhân thân) để mua 2,3 triệu đồng ma túy dạng Ketamine và Methamphetamine về để sử dụng. Tuấn bảo Lan Anh gặp Nam lấy ma túy và mang về cất giữ tại phòng trọ để sử dụng dần.
Ngày 05/03/2019, Lan Anh gọi điện thoại xin bà Dự đón cháu Minh Minh sang chơi và được bà Dự đồng ý.
Quá trình cháu Minh Minh ở cùng, Tuấn và Lan Anh thấy Minh Minh bướng bỉnh không nghe lời nên đã phạt ngồi trong chậu nhựa nhiều lần nhưng không đánh đập gì.
Khoảng 8h ngày 29/3/2020, sau khi ngủ dậy, Tuấn bảo cháu Minh Minh đang ở trên gác xép xuống làm vệ sinh cá nhân và sau khi cháu Minh vệ sinh cá nhân xong lên gác xép ngồi, Tuấn hỏi Minh Minh ăn gì thì cháu đòi ăn bánh gạo. Do không hài lòng với thái độ của cháu Minh Minh nên Tuấn gọi Lan Anh lấy chậu mang lên gác xép rồi bắt Minh Minh vào ngồi phạt ở trong chậu đến khi nào Minh Minh nhận lỗi mới tha.
Do cháu Minh Minh không xin lỗi nên từ sáng ngày 29/3/2020 đến rạng sáng ngày 30/3/2020 Tuấn và Lan Anh đã đánh và hành hạ cháu nhiều lần.
Theo đó, khoảng 8h ngày 29/3/2020, trong lúc Lan Anh đang nấu đồ ăn sáng thì có nghe thấy Tuấn bảo Lan Anh mang chậu nhựa lên để phạt Minh Minh, Lan Anh mang chậu nhựa lên gác xép. Tuấn bắt Minh Minh quỳ trong chậu. Sau khi nấu đồ ăn sáng xong, Lan Anh lên gác xép thấy Tuấn ngồi khoanh chân đối diện với Minh Minh (vẫn quỳ trong chậu), tay phải Tuấn cầm đoạn cán chổi vụt vào lưng và 2 bên mông của cháu Minh minh.
Đến khoảng 9h cùng ngày, Tuấn thấy Minh Minh đang bị phạt quỳ ở trong chậu lại đứng dậy để nghịch nên Tuấn quát bắt quỳ xuống nhưng Minh Minh không thực hiện. Tuấn đã dùng tay phải tát vào đầu và mặt cháu Minh Minh khoảng 10 cái. Sau đó, Tuấn bảo lan Anh mang chậu xuống nhà, tiếp tục bắt ngôi vào chậu để phạt nên Lan anh mang chậu xuống dưới nhà và bắt Minh Minh ngồi vào chậu.
Khoảng 15h30 cùng ngày, Tuấn đi từ gác xép xuống, trên tay phải có cầm đoạn cán chổi bằng kim loại và đến ngồi gần đối diện với Minh Minh, Tuấn cầm cán chổi đánh nhiều nhát vào 2 đầu gối, mặt ngoài 2 chân, 2 tay và mạn sườn 2 bên của Minh Minh. Đánh xong, Tuấn cất đoạn cán chổi lên giá để giày dép ngay đó.
Đến 18h cùng ngày, sau khi Tuấn và lan Anh ăn cơm trên gác xép xong, Tuấn xuống chỗ Minh Minh bị phạt ngồi trong chậu bắt Minh minh đứng dậy và lấy đoạn cán chổi kim loại vụt liên tiếp vào 2 bên tay, mông, lưng, đùi, ngang hông của Minh Minh.
Đánh xong, Tuấn cất đoạn cán chổi lên giá giày dép và đi lên gác xép. Sau đó Minh Minh đòi Lan Anh cho uống sữa “bà yêu” nên Lan Anh bực và bắt Minh Minh đi ra khỏi chậu bắt ngồi sát tường gần cửa ra vào. Sau đó, Lan Anh lấy đầu chổi nhựa (mất cán) đánh vào 2 bên tay của Minh Minh rồi bắt phạt Minh Minh quay lại chậu ngồi. Lan Anh đi lên gác xép cùng Tuấn sử dụng ma túy đá. Một lúc sau, Lan Anh đi xuống nấu mỳ tôm cho Tuấn và Tuấn đi cùng xuống ngồi đối diện mặt với Minh Minh và dùng tay phải đánh khoảng 10 cái vào 2 bên mặt, thái dương, tay, mạn sườn Minh Minh.
Bị đánh đau nên Minh Minh đã hét lên thì Tuấn dùng tay phải cầm cán chổi ghì chặt ngang cổ, sát dưới cằm Minh Minh và Minh Minh gập cổ lại để chống cự. Khi Minh Minh không còn hét nữa Tuấn mới buôn cán chổi ra và đi lên gác xép. Lan Anh đi lên theo và cả 2 cùng dùng ma túy còn Minh Minh vẫn bị phạt ngồi trong chậu.
Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy, Lan Anh đi xuống và kéo chậu nhựa có Minh Minh đang ngồi ra gần cửa ra vào, Lan Anh ngồi đối diện sát với Minh Minh dùng tay phải véo 2 bên tai của Minh Minh. Tiếp đó, Lan Anh lấy kim khâu quần áo cầm ở 2 tay phải và đâm vào bắp tay, mặt trong đùi 2 bên (mỗi bên khoảng 2 - 3 lần).
Đánh và hành hạ Minh Minh xong. Lan Anh bỏ đi lên gác xép sử dụng ma túy tiếp. Sau đó khoảng 10 – 15 phút, Lan Anh đi xuống bắt Minh Minh xin lỗi nhưng Minh Minh lại hét to lên đòi uống nước. Thấy vậy, Tuấn đi xuống ngồi trước mặt Minh Minh dùng tay phải đánh vào vùng đầu mặt Minh Minh mỗi bên 2 – 3 lần, bóp cổ Minh Minh.
Đánh xong, Tuấn đi lên gác, Lan Anh đi lại nhắc Minh Minh ra khỏi chậu thấy Minh Minh mệt mỏi nên nói Tuấn biết và Tuấn bảo “Tha cho nó”. Lan Anh phát hiện Minh Minh ỉa đùn nên bảo Minh Minh đứng dậy đi ra nhà vệ sinh nhưng Minh Minh không đứng dậy được. Lan Anh dùng 2 tay xốc nách Minh Minh kéo lê trên sàn nhà ra nhà vệ sinh tắm cho Minh Minh rồi đưa lên gác xép nằm ngủ.
Đến khoảng 8h ngày 30/3/2020, lúc này Minh Minh đang nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở nên Lan Anh có cùng Tuấn tiến hành hô hấp nhân tạo và ép ngực để cấp cứu.
Lan Anh điện thoại cho ông Cường (bố chồng) để được sự trợ giúp. Sau đó ông Cường đã đến phòng trọ của Lan Anh ở và đưa Minh Minh đi cấp cứu.
Sau khi cấp cứu đến khoảng 11h cùng ngày thì cháu Minh Minh đã tử vong.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Nguyễn Thị Lan Anh bị tuyên án 21 năm 6 tháng, Nguyễn Minh Tuấn chịu bản án Chung thân.
Đến nay, sau hơn 3 năm chấp hành án, Nguyễn Thị Lan Anh chưa ngày nào thôi sống trong ám ảnh của tội lỗi rúng động năm nào.
Dẫn tin từ VOV, trong trại giam, Lan Anh luôn nghĩ về cái chết của con gái bé bỏng, nghĩ về nỗi đau đã gây ra cho người thân. Giờ đây, nữ phạm nhân mới hiểu rằng thế nào là “sống không bằng chết”. Bản án lương tâm dày vò khiến cô không thể nào tha thứ cho chính mình, không thể nào ngủ yên.
Sau sự việc này, đã rất nhiều lần Lan Anh nghĩ đến cái chết. Thế nhưng khi nghĩ về người thân, nữ phạm nhân cố gắng sống để được chuộc lỗi.
“Giờ đây tôi mới thấm câu nói “sống không bằng chết” là như thế nào. Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc lấy cái chết để chuộc tội. Nếu như tôi chết đi mà Minh Minh sống lại được thì tôi sẵn sàng, nhưng mà mọi thứ không thể nào thay đổi được. Tôi vẫn đang có một đứa con nhỏ ở nhà, còn mẹ đẻ và bố mẹ chồng, tôi nợ họ rất nhiều. Tôi phải cố gắng sống để được về”, Lan Anh nói.
Từ ngày chấp hành án tù, nữ phạm nhân chưa từng gặp mẹ ruột. Điều này cũng khiến Lan Anh khắc khoải trong nỗi nhớ người thân. Cô chỉ mong ngày trở về được người thân dang rộng vòng tay tha thứ lỗi lầm và làm lại cuộc đời.
“Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn lúc còn bé ở với mẹ, cố gắng học thật giỏi, đi một con đường khác. Đến thời điểm này, khi mà mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được nữa, tôi chỉ hy vọng ngày mình trở về vẫn có mẹ chờ mình ở nhà”, Lan Anh nói.