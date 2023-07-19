Theo thông tin từ Tiền Phong, từ 6 tháng tuổi, khi còn chưa cai sữa, Chiến bị bố mẹ bỏ rơi sau những cuộc cãi vã vì đói nghèo, mỗi người mỗi nơi, đi biệt xứ từ đó đến nay. Bà nội Chiến khi ấy đã hơn 70 tuổi, nuôi cậu bằng sào ruộng ít ỏi của mình để cho cậu ăn học.

Lê Văn Chiến sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình thuần nông, nghèo khó, có lẽ vì vậy mà cậu học trò xứ Nghệ luôn cố gắng nỗ lực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chiến phải học 3 năm mới xong lớp 1, mất 2 năm bỏ dở việc học để theo bà đi tìm bố mẹ, nhưng kết quả không khả quan. Lên lớp 5, do nhà nghèo nên cậu phải bỏ học để nhẹ gánh kinh tế cho bà. Rất may, sau nhiều bài báo viết về hoàn cảnh của Chiến, nhiều mạnh thường quân hỗ trợ để cậu tiếp tục đến trường.

Thiếu thốn tình cảm bố mẹ từ nhỏ, nhưng may mắn thay khi em luôn được bà nội yêu thương, bảo bọc và cố gắng cho đi học để biết con chữ với bạn bè.

“Những ngày hè, dưới cái nắng cháy da cháy thịt em vẫn phải mò từng con cua, con ốc, con cá để trang trang trải cuộc sống. Bàn tay em chằng chịt vết xước do bị cua cắp vào, người đen nhẻm. Hôm nào thu nhập cao, em kiếm được 50.000 - 80.000 đồng. Đôi lúc mệt quá, em cảm thấy ghét bố mẹ vì đã bỏ rơi nhưng bây giờ lớn hơn rồi, em không vậy nữa", Chiến nghẹn ngào tâm sự.

Năm lớp 8, Chiến là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lý, giải Khuyến khích môn Sinh học.

Bảng điểm của Chiến trong kỳ thi THPTQG 2023 - Ảnh: Tiền Phong

Lớp 12, cậu giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý Lớp 12, cùng nhiều danh hiệu trong các hoạt động của nhà trường. Cũng trong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Chiến đạt 27,5 điểm ở tổ hợp Văn, Sử, Địa và đặt nguyện vọng vào Trường Sĩ quan Chính Trị nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu.

“Ngay từ nhỏ em luôn có ước mơ sau này lớn lên sẽ được bảo vệ và cống hiến cho Tổ Quốc. Nên khi biết tin không đậu Trường Sĩ quan thì em đã chọn nghĩa vụ quân sự để được cống hiến sức trẻ của mình. Bên cạnh đó em vẫn quyết tâm ôn tập để chinh phục lại một lần nữa”, Chiến cho biết.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, trong kỳ thi THPTQG 2023 năm nay, với điểm số 28,75 trong đó môn Ngữ văn 9,25; Lịch sử 10, Địa lý 9,5, Chiến hy vọng sẽ đỗ vào Trường Sĩ quan Chính Trị để hoàn thiện mong muốn được bảo vệ Tổ Quốc của mình.

Mặc dù không phải là thủ khoa khố C toàn quốc, song với số điểm của mình, Lê Văn Chiến thực sự là tấm gương của sự nỗ lực và học hỏi không ngừng nghỉ.

Được biết, thủ khoa toàn quốc khối C năm nay là Nguyễn Viết Khôi Nguyên với 29,5 điểm, trong đó: Văn: 9,75; Địa lý: 10 và Lịch sử: 9,75.

Dẫn tin từ VietNamNet, Nguyễn Viết Khôi Nguyên là học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh).

Khi được hỏi về bí quyết học tập, Nguyên cho biết: “Với những môn xã hội, đa số mọi người cho rằng lượng kiến thức lớn nhưng đó chỉ là bề nổi. Em xác định mục tiêu ngay từ đầu, học bài bản, theo kiểu cuốn chiếu, học đến đâu nhớ đến đó. Vì thế, đến những tháng cuối, em không bị áp lực vì lượng kiến thức khổng lồ”.

Thủ khoa khối C trong kỳ thi THPTQG 2023 - Ảnh: Báo Lao Động

Trong việc học, nam sinh hạn chế hết mức làm sai những câu hỏi đơn giản và khi sai câu nào, Nguyên luôn có một quyển vở ghi lỗi sai. Thỉnh thoảng, em mang ra xem lại để lần sau không còn lặp lại các lỗi này.

"Em học đến 23h và dậy từ 4h để ôn bài. Thời gian học như vậy giúp em có đủ sức khỏe và tỉnh táo trong cả chặng đường dài”, Nguyên nói.

Ước mơ của Khôi Nguyên là trở thành một luật sư nên thời gian tới nam sinh sẽ đầu quân vào ĐH Luật Hà Nội.