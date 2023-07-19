Ngày 19/7, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh viên tử vong trong khuôn viên KTX khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin từ Thanh Niên, một nam sinh viên tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn bên trong khuôn viên ký túc xá (KTX) khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Danh tính nam sinh viên được xác định là anh P.V.N.T (20 tuổi, quê Khánh Hòa), sinh viên của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trong sáng cùng ngày, một số người bất ngờ phát hiện anh T. nằm bất động trên mái hiên ở tầng 1 của tòa nhà D bên trong KTX khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương). Lực lượng y tế sau đó có mặt xác định sinh viên này đã tử vong.

Tại hiện trường, anh T. mặc áo thun đen, quần dài màu xanh bạc, nằm ngửa trên vũng máu chảy dài ở mái hiên tầng 1, thi thể không còn nguyên vẹn. Một số sinh viên cho hay, trước đó có nghe tiếng động mạnh phát ra từ vị trí xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, một số sinh viên và người dân xung quanh cho hay, trước đó có nghe tiếng động mạnh phát ra từ vị trí xảy ra vụ việc. Được biết, anh T. sinh sống tại tầng 8 của tòa nhà nói trên.

KTX khu B - ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Đến trưa ngày 19/7, thi thể của nam sinh trên đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Vụ cháy khiến cặp vợ chồng và con gái nhỏ tử vong: Hai con trai sinh đôi lớn ngủ ở nhà ông bà nên thoát nạn Gần trưa ngày 19/7, nhiều người dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện kết hợp nhà ở khiến hai vợ chồng cùng con gái 7 tuổi tử vong thương tâm.

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