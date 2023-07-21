Dẫn tin từ VnExpress, ngày 17/7, thi thể người đàn ông với nhiều vết thương được phát hiện tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đến chiều 18/7, công an bắt nghi phạm Lê Văn Công tại thôn Nhuế, xã Kim Chung.

Những ngày qua, thông tin về vụ việc tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại dã man khiến nhiều người bàng hoàng.

Công khai do túng tiền, khoảng 20h ngày 16/7 mang dao, bắt xe buýt đi chuyển từ nhà ở xã Kim Chung ra bến xe Mỹ Đình, lang thang tìm cơ hội cướp tài sản.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân xấu số - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến khu vực đường kênh, đoạn đối diện Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, Công yêu cầu tài xế rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang để tìm cơ hội gây án.

Thấy nạn nhân bị đâm nằm gục xuống đất, Công kéo vào bờ cỏ; lấy điện thoại, túi, xe máy.

Vụ án mạng khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ trước sự máu lạnh của kẻ thủ ác, đồng thời cũng là sự thương xót cho nam tài xế xấu số.

Kẻ thủ ác bị công an bắt vào ngày 18/7 - Ảnh: VnExpress

Sau khi bắt được hung thủ, thi thể của anh D đã được người nhà đưa về để lo hậu sự. Không khí tăng thương, u buồn bao trùm cả căn nhà nhỏ ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Thế Sơn (sinh năm 1966) - bố của anh D. không nén nổi đau thương khi chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Ông Sơn chia sẻ: "D. là người con hiếu thảo, hiền lành chịu khó, học hành cũng đến nơi đến chốn, không chơi bời hay có tiền án tiền sự gì. Ngoài ra còn là một thanh niên gương mẫu.Trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự , D. cũng đã thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự nghiêm túc, hoàn thành tốt, khi ra quân còn vinh dự được chọn để đọc lời tuyên thệ. Còn về đời tư, D. chưa muốn lập gia đình. Tôi có hỏi thì D. trả lời vì trong tay chưa có gì, muốn cố gắng ổn định để có tiền sau này lấy vợ có thể lo lắng cho gia đình. Nói chung bạn bè của D. có rất nhiều nhưng chưa thấy D. đưa ai về giới thiệu là bạn gái, ra mắt bố mẹ cả".

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của gia đình anh Đ.Đ.D - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin con trai bị sát hại, ông Sơn nghẹn ngào: "Thật tình mà nói, chỉ cần cái gai đâm vào tay hay vấp vào viên sỏi thôi con người ta cũng kêu lên "ôi đau quá" . Đây lại là nỗi đau gấp ngàn vạn lần, không thể kêu lên thành tiếng, như muốn chết lặng đi vậy. Khi nghe tin quả thật như sét đánh ngang tai, không thể tin được đó là sự thật. Vợ tôi bà ấy khóc ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Đau lắm, đau không thở được".

Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với con trai, ông Sơn không kìm được nước mắt: "Hôm ấy, vào buổi trưa, D. gọi về, còn dặn tôi 'bố nhớ cất hộ con đôi dép' rồi hỏi han bố như mọi khi và sau đó đi làm. Không ngờ đó lại là cuộc trò chuyện lần cuối của tôi với con trai mình, nghĩ đến mà đau xót quá".

Cũng theo ông Sơn, kể từ ngày xảy ra vụ án mạng, gia đình ông vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía gia đình nghi phạm. "Có lẽ họ chưa dám đối mặt với sự việc như thế, và chắc chắn gia đình mà có người con như vậy thì họ cũng sẽ phải nhìn nhận lại. Hiện giờ thì chúng tôi sẽ trông cậy vào sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, của nhà nước", ông nói.