Nam sinh từng gây sốt vì vẽ tranh lên giấy nháp thi toán THPT tiết lộ điểm thi gây bất ngờ, đang 'sầu' vì 'không như mong muốn'?

Xã hội 20/07/2023 15:21

Bức tranh được nam sinh tên Bùi Phi Long vẽ hôm 28/6, khi làm bài thi toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán đã gây sốt cõi mạng.

Vì dư tới 20 phút thời gian làm bài thi toán, nam sinh tên Bùi Phi Long đến từ Hà Nội đã vẽ chân dung một cô gái lên giấy nháp. Bức vẽ này ngay sau khi được lan truyền trên MXH đã nhận hàng chục nghìn lượt thích vì quá sinh động và có hồn.

Nam sinh từng gây sốt vì vẽ tranh lên giấy nháp thi toán THPT tiết lộ điểm thi gây bất ngờ, đang 'sầu' vì 'không như mong muốn'? - Ảnh 1
Bức tranh gây sốt của Bùi Phi Long 

Được biết, bức tranh do Phi Long vẽ hôm 28/6, khi làm bài thi toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán. "Em xét tuyển đại học tổ hợp môn năng khiếu nên không quá đặt nặng thành tích toán. Lúc ấy, em đã làm được 30 câu, phần còn lại khá khó nên em dừng lại. Vì buồn ngủ vì phải dậy sớm, em mơ hồ hình dung ra một gương mặt. Ngoài ra, em lấy một phần cảm hứng vẽ tranh từ một bạn nữ trong phòng thi", Phi Long nói chia sẻ với VnExpress. 

Ngày 18/7 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi của thí sinh, với sức hút trước đó, rất nhiều người tò mò về điểm thi của nam sinh này. Theo đó, tuy không có chia sẻ trực tiếp về điểm số, nhưng thông qua phần tương tác trong ở bình luận với bạn bè có thể thấy nam sinh không đạt được số điểm như mong muốn. 

Nam sinh từng gây sốt vì vẽ tranh lên giấy nháp thi toán THPT tiết lộ điểm thi gây bất ngờ, đang 'sầu' vì 'không như mong muốn'? - Ảnh 2
Bùi Phi Long dự kiến xét tuyển vào ngành thiết kế nội thất hoặc ngành hội họa của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Cụ thể, khi được 1 bạn hỏi về kết quả thi, nam sinh Bùi Phi Long đáp lại: "Tôi đang sầu nhé. Thôi đi".

Người bạn kia cũng nhanh chóng tương tác động viên lại: "Thôi đừng buồn, điểm năm nay loạn mà". 

Nam sinh từng gây sốt vì vẽ tranh lên giấy nháp thi toán THPT tiết lộ điểm thi gây bất ngờ, đang 'sầu' vì 'không như mong muốn'? - Ảnh 3
Màn tương tác qua lại của Phi Long và bạn bè khiến nhiều người cho rằng điểm thi của em không được như mong muốn

Có lẽ điểm thi của Bùi Phi Long không đạt được như dự định của nam sinh. Tuy nhiên, trước đó, nam sinh này cũng đã xuất sắc dành được học bổng 30%, tương đương gần 31 triệu đồng/năm vào một trường đại học ở Hà Nội.

Nam sinh từng gây sốt vì vẽ tranh lên giấy nháp thi toán THPT tiết lộ điểm thi gây bất ngờ, đang 'sầu' vì 'không như mong muốn'? - Ảnh 4
Long nhận được học bổng từ 1 trường ĐH ở Hà Nội 

Chia sẻ về niềm đam mê hội họa, dẫn tin từ Dân Trí, Long cho biết chỉ học vẽ cho vui, để thỏa mãn đam mê. Dần dần, những nét vẽ ngày càng "trưởng thành" và phát triển rõ rệt nên Long đã quyết định chú tâm vào học vẽ để thi đại học.

Long tâm sự: "Thực ra trước giờ, em không coi vẽ là môn học mà coi đó là một sở thích và nhu cầu cá nhân. 

Em cảm thấy vui khi được vẽ nên bản thân không cảm thấy quá khó khăn trong quá trình học.

Để có thể vẽ được những gì mà mình mong muốn đòi hỏi phải có một quá trình học tập, rèn luyện chăm chỉ".

Cũng theo nam sinh này, đôi lúc em cảm thấy bị mất động lực vẽ. Những lúc chán nản, mất động lực, em sẽ ngừng vẽ để nghỉ ngơi hoặc xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc để lấy lại cảm xúc.

Long mong muốn truyền động lực đến những bạn yêu thích vẽ, mới bắt đầu học vẽ, đã và đang học vẽ rằng: "Theo đuổi việc vẽ tranh không hề dễ, những hãy tin vào khả năng của bản thân và cố gắng mỗi ngày".

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