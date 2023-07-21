Xót xa cảnh 3 người phụ nữ tâm lý bất ổn, bị xích chân trong nhà kho ẩm thấp ở Lâm Đồng, trải tạm manh chiếu để nằm

Xã hội 21/07/2023 06:10

Ngày 20/7, người dân có tin báo gửi đến cơ quan chức năng về việc ba người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho của một người dân tại TP Bảo Lộc.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngay khi nhận được thông tin về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho, lực lượng của các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã tìm đến khu vườn của ông N.H.H (65 tuổi, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để xác minh. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận ba người phụ nữ đang trong tình trạng chân bị xích vào cửa sổ, cổ chân tím, trầy nhiều chỗ do bị xích. 

Nơi nhốt ba người phụ nữ là nhà kho chứa dụng cụ lao động bên cạnh chuồng heo hôi thối. Mọi sinh hoạt của những người bị nhốt này đều ở trong nhà kho. 

Xót xa cảnh 3 người phụ nữ tâm lý bất ổn, bị xích chân trong nhà kho ẩm thấp ở Lâm Đồng, trải tạm manh chiếu để nằm - Ảnh 1
Mọi sinh hoạt đều ở trong căn phòng ẩm thấp - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, chỗ ngủ của 3 phụ nữ là những tấm chiếu mỏng đặt trên nền gạch. Trang phục của họ rất nhếch nhác, có người không mặc quần.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc, 3 phụ nữ này ở độ tuổi từ 35-44 tuổi, lúc tỉnh lúc mê.

Ông H. nói đây là 3 em gái cùng cha khác mẹ với ông. Cả ba người này đều được Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Xót xa cảnh 3 người phụ nữ tâm lý bất ổn, bị xích chân trong nhà kho ẩm thấp ở Lâm Đồng, trải tạm manh chiếu để nằm - Ảnh 2
Cả ba đều bị xích chân vào khung cửa sổ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng yêu cầu ông H. viết bản cam kết chăm lo chu đáo và không được xích chân các phụ nữ này trong thời gian chờ cơ quan chức năng tính toán phương án xử lý phù hợp.

UBND TP Bảo Lộc đang chỉ đạo xác định nhân thân 3 phụ nữ bị nuôi nhốt trong nhà kho, đồng thời làm rõ những người này có bị tâm thần hay không để có hướng xử lý tiếp theo.

Trong khi chờ Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc phán quyết về quyền giám hộ, 3 người này sẽ được giao cho một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn chăm sóc.

 

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