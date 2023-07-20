Đi ăn vỉa hè Hà Nội, nam thanh niên thấy cảnh hãi hùng: Chuột ngồi chễm chệ trên túi bún, thản nhiên 'gặm' ngon lành?

Đoạn clip ghi lại ảnh trong khi bà chủ tất bật sắp những phần bún trộn vào tô, một chú chuột ở cạnh đó thoải mái ăn ngon lành khiến nhiều người hãi hùng.

Mới đây, MXH xôn xao đoạn clip một clip nam thanh niên đi mua bún trộn. Trong khi bà chủ tất bật sắp những phần bún trộn vào tô, một chú chuột ở cạnh đó thoải mái ăn túi bún một cách ngon lành. Clip này nhanh chóng nhận được hơn hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận từ dân mạng. Đa số đều tỏ ra kinh hãi vì nơi buôn bán kém vệ sinh, chưa kể chuột còn có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Liên quan tới vụ việc trên, dẫn tin từ Dân Trí, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, nhận được thông tin phản ánh, chính quyền phường Xuân La đã rà soát toàn bộ địa bàn, đặc biệt các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Hình ảnh khiến nhiều người hãi hùng

"Chúng tôi không phát hiện quán bún như trong video, khẳng định hình ảnh mất vệ sinh an toàn thực phẩm không thuộc địa bàn phường Xuân La. Chúng tôi cũng đang tìm người đăng tải thông tin sai sự thật", ông Khuyến nói.

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