Trước đó, vào ngày 20/7, em T.V.H.Đ. (11 tuổi) và 2 anh em ruột H.H.Th (17 tuổi), H.H.Tr (11 tuổi, đều trú tại xã Thạch Sơn) rủ nhau đi chơi. Đến chiều tối cùng ngày không thấy các em về nhà nên người thân đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 21/7, UBND xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 học sinh bị đuối nước dưới sông Lam, đoạn qua địa bàn. Đây là một trong những đứa trẻ được gia đình báo mất tích vào hôm qua.

Liên quan đến vụ việc, theo Tuổi Trẻ, đến 10h30 ngày 20/7, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Hoàng Quyền - chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - thông tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Đ. (11 tuổi) ở sông Lam.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Thạch Sơn cùng người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến đêm 20/7, người dân phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam (khu vực bến đò xã Thạch Sơn).

Thi thể em Đ. được phát hiện cách nơi các em để xe khoảng 4-5km. Địa phương đang làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng.

Xe đạp của các em được phát hiện bên bờ sông - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

"Chúng tôi đang huy động tối đa các lực lượng tìm 2 nạn nhân còn lại; đồng thời giao cho các địa phương, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước", ông Quyền nói và cho biết thêm trước mắt huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Đến khoảng 15h15 chiều 21/7, thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn cho biết đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại, đó là hai anh em ruột H.H.Th. (17 tuổi) và H.H.Tr. (11 tuổi).

Sáng 22/7, dẫn tin từ Người Đưa Tin, người dân địa phương đã sắp xếp công việc đến nhà ông Hoàng Hữu Dung, trú xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để thắp nén hương, chia buồn với gia đình sau khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể 2 người con trai - em Th và Tr.

Theo người thân, vợ chồng ông Hoàng Hữu Dung có 3 con (1 gái, 2 trai). Trong đó, con đầu đã lấy chồng, các cháu còn lại là 2 em trai xấu số đã tử vong.

Ông Dung bị bệnh sán não mấy năm nay và vừa vay mượn tiền đi Hà Nội phẫu thuật. Bà Hoa (vợ ông Dung) sức khỏe yếu nhưng phải cố gắng đi giúp việc nhà cho người khác để có tiền chữa chạy bệnh cho chồng và nuôi con. Hai con trai là niềm hi vọng của vợ chồng ông Dung nhưng vụ tai nạn đã cướp tất cả.

Mất mát quá lớn của gia đình ông Dung - Ảnh: Người Đưa Tin

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Khi thi thể hai con được đưa lên từ sông Lam, bố mẹ hai em òa khóc rồi ngất xỉu. Lực lượng y tế, người dân túc trực động viên bố, mẹ của hai em xấu số. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao các em cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương”.

Bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn cho biết: “Hoàn cảnh của 2 gia đình có nạn nhân đuối nước đều rất khó khăn. Chưa bao giờ xóm nghèo này lại phải chịu nỗi tang thương lớn như vậy. Nhìn 3 quan tài mà không ai kìm được nước mắt. Tội cho các cháu còn tương lai phía trước, thương cho gia đình chịu nỗi đau quá lớn”.

Mẹ của 2 em khóc ngất trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: Người Đưa Tin

Ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, trước mất mát đau thương của người thân các cháu, địa phương vừa thăm hỏi động viên để gia đình vượt qua nỗi đau, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.