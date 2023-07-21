Điểm thi gây 'bất ngờ' của đương kim nhà vô địch Olympia năm thứ 22, tiếc nuối vì không đạt điểm tuyệt đối môn Toán

Xã hội 21/07/2023 10:30

Đặng Lê Nguyên Vũ là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình, sau 22 năm phát sóng. Trong kỳ thi THPTQG 2023 vừa rồi, nam sinh này cũng có được điểm số vô cùng ấn tượng.

Đặng Lê Nguyên Vũ là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Càng đặc biệt hơn khi em chính là học sinh mang điểm cầu về tỉnh nhà sau 22 năm phát sóng của chương trình. Trong kỳ thi THPTQG vừa qua, Nguyễn Vũ đạt 28,95 điểm tổ hợp A01, là thủ khoa ở Thái Bình và xếp hạng 11 cả nước. Trong đó, em đạt 9,4 điểm môn Toán, Ngữ văn 7,25, Vật lý 9,75, Hóa học 8,75, Sinh học 9, Tiếng Anh 9,8.

Điểm thi gây 'bất ngờ' của đương kim nhà vô địch Olympia năm thứ 22, tiếc nuối vì không đạt điểm tuyệt đối môn Toán - Ảnh 1
Nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ

Xét theo tổ hợp khối A (Toán, Lý, Hóa), Vũ đạt 27,9 điểm; khối B (Toán, Hóa, Sinh) đạt 27,15, khối D07 (Toán, Hóa, Anh) đạt 27,95 điểm.

Điểm thi gây 'bất ngờ' của đương kim nhà vô địch Olympia năm thứ 22, tiếc nuối vì không đạt điểm tuyệt đối môn Toán - Ảnh 2
Điểm thi ấn tượng của em Vũ

Đạt được số điểm ấn tượng, song nam sinh chia sẻ vẫn cảm thấy hơi buồn vì không thể đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Được biết, Vũ đã dự thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 125/150, thuộc top 10 trong số 87.000 lượt thí sinh.

Dù giành kết quả cao, nam sinh Thái Bình sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hay đánh giá năng lực này để xét tuyển đại học. Vì Nguyên Vũ sẽ theo học ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học Swinburne tại Australia theo học bổng sau khi chiến thắng tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nam sinh này đang trong giai đoạn chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để lên đường đi du học.

Điểm thi gây 'bất ngờ' của đương kim nhà vô địch Olympia năm thứ 22, tiếc nuối vì không đạt điểm tuyệt đối môn Toán - Ảnh 3
Nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ mang chiến thắng về cho Thái Bình sau 22 năm Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng 

Không chỉ giành thành tích xuất sắc ở Đường lên đỉnh Olympia và kỳ thi THPTQG, ở lớp, Vũ còn được đánh giá là tấm gương cực xuất sắc. Giáo viên chủ nhiệm của Vũ từng chia sẻ, Vũ là học sinh ngoan và là một lớp trưởng gương mẫu, là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành Huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Vũ học đều các môn, điểm tổng kết trung bình đều trên 9 phẩy.

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