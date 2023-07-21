Điểm thi gây 'bất ngờ' của đương kim nhà vô địch Olympia năm thứ 22, tiếc nuối vì không đạt điểm tuyệt đối môn Toán

Đặng Lê Nguyên Vũ là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Càng đặc biệt hơn khi em chính là học sinh mang điểm cầu về tỉnh nhà sau 22 năm phát sóng của chương trình. Trong kỳ thi THPTQG vừa qua, Nguyễn Vũ đạt 28,95 điểm tổ hợp A01, là thủ khoa ở Thái Bình và xếp hạng 11 cả nước. Trong đó, em đạt 9,4 điểm môn Toán, Ngữ văn 7,25, Vật lý 9,75, Hóa học 8,75, Sinh học 9, Tiếng Anh 9,8.

Điểm thi ấn tượng của em Vũ

Đạt được số điểm ấn tượng, song nam sinh chia sẻ vẫn cảm thấy hơi buồn vì không thể đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Được biết, Vũ đã dự thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 125/150, thuộc top 10 trong số 87.000 lượt thí sinh.

Dù giành kết quả cao, nam sinh Thái Bình sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hay đánh giá năng lực này để xét tuyển đại học. Vì Nguyên Vũ sẽ theo học ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học Swinburne tại Australia theo học bổng sau khi chiến thắng tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nam sinh này đang trong giai đoạn chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để lên đường đi du học.