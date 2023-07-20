Cậu trò nghèo trở thành á khoa toàn quốc và cuộc gọi 'xuyên biên giới': Xa mẹ từ năm 3 tuổi, số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay

Nhận điểm cao, nam sinh vỡ òa trong hạnh phúc, gọi điện khoe mẹ. Dẫn tin từ Dân Trí, mẹ của Quang - chị Phan Thị Vân hiện đang lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Nghe tin vui từ con trai, chị Vân không nén được niềm xúc động và tự hào.

Trong kỳ thi THPTQG 2023 vừa qua, nam sinh Nguyễn Việt Quang (cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất sắc trở thành á khoa toàn quốc khối thi A00 với 29,3 điểm. Trong đó, em Quang đạt được 9,8 môn toán, lý 9,75 và hóa 9,75.

" Mẹ vui quá, cảm ơn con đã mang đến cho mẹ niềm tự hào. Mẹ đã xa con từ khi con còn rất bé, nhưng con rất nỗ lực và ngoan ngoãn. Nhiều khi không có con bên cạnh, mẹ nhớ con lắm, mẹ chỉ biết nỗ lực để có tiền nuôi con ăn học.

Chị rưng rưng nước mắt, nói với con về những khó khăn vất vả mà cả hai mẹ con đã trải qua, nay đến ngày gặt hái thành quả.

Con có một nụ cười tỏa nắng, mỗi lúc mệt nhọc, mẹ chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, mọi gánh nặng như được trút hết", người mẹ hạnh phúc, nhắn nhủ.

"Con chính là động lực để mẹ vượt qua khó khăn vất vả, đến bây giờ mẹ đã được đền đáp, cảm ơn con đã đến bên mẹ, cảm ơn con vì tất cả", chị Vân khóc nức nở khi kết thúc cuộc trò chuyện với con trai.

Mẹ của Quang khóc nức nở vì tin vui từ con trai - Ảnh: Dân Trí

Em Quang cho biết, mẹ đi xuất khẩu lao động từ khi em chỉ mới 3 tuổi. Đến nay đã 15 năm, số lần gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ vắng nhà, cả tuổi thơ em lớn lên bên bố và sự chi chút, bù đắp của ông bà hai bên nội, ngoại. Thiếu vắng mẹ, Quang luôn tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng, đạt thành tích cao với kết quả học tập khá, giỏi suốt 12 năm học phổ thông.

Năm lớp 12, nam sinh xứ Thanh còn đoạt giải Ba môn toán và lý trong kỳ thì học sinh giỏi cấp tỉnh. Với kết quả đạt được trong kỳ thi vừa qua, Việt Quang dự định sẽ theo học ngành công nghệ thông tin tại trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được biết, 1 trong 3 thủ khoa toàn quốc của khối thi A00 là em Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang với 29,35 điểm. Trong đó, Thắng đạt 9,6 điểm môn Toán, 9,75 điểm môn Lý và 10 điểm môn Hóa.

Dẫn tin từ VietNamNet, Mạnh Thắng cho biết từng có khoảng thời gian em “tụt dốc khủng khiếp”. Sau khi thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Thắng nghĩ rằng đến lớp 12 bắt đầu ôn thi đại học vẫn kịp. Vì thế, trong suốt năm lớp 10, lớp 11, Thắng gần như bỏ bê việc học.

Hầu hết thời gian, nam sinh dành để chơi điện tử, đá bóng. Chơi hết cả năm, thành tích học tập của Thắng “rớt thảm hại”, xuống top 5 từ dưới lên của lớp.

Vào kỳ nghỉ hè chuẩn bị bước sang lớp 12, khi làm một số bài tập Hóa, Thắng tá hỏa vì không biết phải giải quyết thế nào.

“Lúc đó em thực sự sốc, mới bắt đầu nhìn lại những lổ hổng kiến thức, đồng thời lên kế hoạch bù đắp lại những gì thiếu hụt”, Thắng nói.

Thủ khoa toàn quốc khối A00 - Ảnh: VietNamNet

Ngoài việc tập trung nghe giảng trên lớp, Thắng chủ yếu tự học. Nam sinh cho rằng, đây là điều quan trọng nhất vì khi tự tìm tòi, tự giải quyết, bản thân sẽ nhớ lâu và hiểu sâu hơn.

Ngoài ra, em cũng tìm đến các khóa học online và tham gia các diễn đàn để tìm kiếm thêm nguồn tài liệu đa dạng. Theo Thắng, động lực lớn nhất để em nỗ lực trong suốt giai đoạn nước rút chính là bố mẹ.