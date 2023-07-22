Bà N.T.N.B. - chủ quán trong đoạn clip con chuột 'chễm chệ' trên túi bún, chia sẻ, sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng, bà đã tạm đóng cửa quán.

Liên quan đến vụ clip con chuột ngồi trên túi bún ở 1 quán ăn vỉa hè Hà Nội, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bà N.T.N.B., là chủ quán bún trong đoạn clip. Bà B. chia sẻ, sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng, bà đã tạm đóng cửa quán. Nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, bà B. cho hay: "Trưa ngày 19/7, tôi đang chuẩn bị đồ, khi đó vì khách đông nên tôi không để ý, chỉ khi nam shipper đang đợi bảo có chuột, tôi mới ngoảnh sang nhìn thấy đã vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Tôi hét lớn lên và gọi chồng mình. Sau đó cả nam shipper và chồng tôi cầm cái ghế đuổi con chuột đi. Con chuột này khá lì và không biết sợ người...".

Hình ảnh con chuột trên túi bún khiến nhiều người rùng mình - Ảnh cắt từ clip Ngay sau sự việc được đăng tải, UBND phường Phương Mai đã mời bà B. lên trụ sở làm việc. Bà cũng thừa nhận đây là sự cố không may. "Gia đình tôi bám trụ vào nồi bún cũng ngót nghét 28 năm, chưa một ai phàn nàn, chê trách điều gì. Tính vợ chồng tôi đều rất cẩn thận, sạch sẽ. Đến cái bát đôi đũa sau khi rửa sạch, tôi và chồng tôi còn cho vào nồi nước sôi luộc lại. Đến từng cái rau, cọng hành đều rất sạch sẽ. Thậm chí dấm ớt, tôi cũng đều tự tay làm lấy đảm bảo. Sự việc xảy ra là điều không may và không ai mong muốn", bà B. phân trần.

Bà B. cho biết thêm, khi biết về clip được đăng tải và chia sẻ rộng rãi, bà và chồng rất suy sụp và áp lực. "Tính tôi bao năm nay làm rất cẩn thận. Trước tôi bán ở đầu ngõ nhưng hơn 10 năm nay, tôi lui về bán ngay trước cửa nhà. Không gian chật chội, ít người qua lại nên tôi đăng ký cả ứng dụng đặt đồ ăn nhanh. Sau sự việc tôi đã dừng bán. Hai ngày nay tôi mệt mỏi không thể chợp mắt nổi", bà B. chia sẻ. Trước đó, vào ngày 19/7, MXH lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh. Đoạn clip ngay lập tức khiến cõi mạng xôn xao và lo lắng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quán bún trong đoạn clip - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Dẫn tin từ Người Lao Động, nam shipper trực tiếp quay lại đoạn clip trên cho biết sự việc được anh quay lại tại quán bún mọc, bún chân giò trong ngõ 4 Phương Mai trưa ngày 19/7. Theo người này, bún và một số hộp đồ ăn chế biến xong được đặt ở chân bậc thang, góc tường. Quán kê 3 đến 4 chiếc bàn, vào giờ anh đến lấy hàng không thấy đông khách ngồi ăn nhưng lúc đó bà chủ đang chuẩn bị một số đơn để giao hàng. Trong lúc chờ lấy hàng, nam shipper đã chứng kiến một con chuột đang đứng bên trên túi bún, thản nhiên ăn bún. Nam shipper này cho hay sau đó đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng có người đã lấy lại clip rồi đăng lên mạng xã hội và cho rằng sự việc xảy ra tại quán bún trên địa bàn quận Tây Hồ là không đúng. Lãnh đạo quận Tây Hồ cũng khẳng định lực lượng chức năng của quận này đã rà soát nhưng trên địa bàn không có quán nào như clip đăng tải.

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