Chân dung hung thủ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh: Cả làng bàng hoàng, mẹ nuôi đứng không vững vì nghe tin con trai giết người

Xã hội 25/07/2023 07:59

Từ chiều ngày 23/7, tin Trần Văn Đức bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản đã lan ra cả khu. Làng quê yên bình nháo nhào lên khi biết tin Đức giết người.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hung thủ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh được xác định là Trần Văn Đức. Kẻ này đã bị bắt sau 5 giờ gây án.

Trước đó, trưa 23/7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ (thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Nạn nhân là chị Bùi Thị Thuý H. (SN 1994, trú tại xã Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương).

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do đa chấn thương, mất máu cấp.

Chân dung hung thủ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh: Cả làng bàng hoàng, mẹ nuôi đứng không vững vì nghe tin con trai giết người - Ảnh 1
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Dân Trí

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện xác minh, điều tra, bắt giữ hung thủ gây án là Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện).

Kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Vì còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Trần Văn Đức sát hại chị H. Đồng thời, hắn lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến đối tượng Trần Văn Đức, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, hàng xóm nhà Đức vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin dữ.

Trần Văn Đức sinh sống cùng mẹ tại căn nhà mái bằng khang trang. Mấy ngày gần đây, người thân cũng đang rối bời bởi tin Đức phạm tội. Mẹ của Đức khi được hỏi cũng không giấu được sự tủi hổ. Bà bảo chiều ngày 23/7, khi bà đang đi làm thì nhận được tin Đức giết người, cướp tài sản. "Nhận được thông tin như thế nhưng tôi có biết gì đâu, con cũng không được gặp nên không biết em nó phạm tội như nào", mẹ của đối tượng Đức cho biết.

Chân dung hung thủ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh: Cả làng bàng hoàng, mẹ nuôi đứng không vững vì nghe tin con trai giết người - Ảnh 2
Đối tượng Trần Văn Đức - Ảnh: VTC News

Theo một lãnh đạo thị trấn Thanh Miện, trước khi gây án, Trần Văn Đức chưa có tiền án, tiền sự nhưng được đánh giá là người nghịch ngợm, chơi bời. Người mà hiện tại Đức gọi là mẹ cũng không phải mẹ ruột của Đức. "Đức được người phụ nữ này nhận nuôi từ khi còn nhỏ", vị lãnh đạo thị trấn Thanh Miện cung cấp.

Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

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