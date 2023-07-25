Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong - 4 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào khoảng 22h50 ngày 24/7, tại Km 07+600, Quốc lộ 49 (thuộc xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế Phạm Văn Q. (28 tuổi, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát Lào n2-2462 (chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện) lưu thông theo hướng Thuận An đi thành phố Huế.

Khi đến vị trí nói trên đã xảy ra va chạm với anh Đ.C.P. L.. (26 tuổi, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế) đang đi bộ trên đường.

Sau đó, chiếc ô tô nói trên tiếp tục lao về phía trước va chạm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 75H1-700.22 do anh Ph.V.X. (38 tuổi) điều khiển chở theo vợ là chị N.T.T.Th. (38 tuổi) cùng con gái P.N.T.V. (8 tuổi) và con trai P.V.Q.T. (4 tuổi) cùng trú tại xã Phú Dương thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế lưu thông hướng ngược lại gây ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Vụ va chạm khiến cháu P.N.T.V. tử vong tại chỗ, các nạn nhân gồm anh P.V.X., anh Đ.C.P.L., chị N.T.T.T. và cháu P.V.Q.T. bị thương được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra, tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc, theo VTC News, sáng 25/7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện Phạm Văn Q. dương tính với ma tuý.

Tài xế Phạm Văn Q - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, theo lãnh đạo Phòng CSGT, tại thời điểm gây tai nạn, lái xe Phạm Văn Q. không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở GTVT Thừa Thiên - Huế xác minh xem lái xe này có bằng lái xe ô tô hay không?.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

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