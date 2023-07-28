Khoảng 6h30, ôtô tải chở một số thùng phuy chứa xăng dầu, chạy trên quốc lộ 1, hướng bắc - nam. Khi đến xã Vạn Phước, khói bốc lên từ sau xe, tài xế hoảng loạn lao vào bãi đất trống bên đường.

Dẫn tin từ Người Lao Động, sáng 28/7, một vụ cháy xe tải chở dầu tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) làm cháy đường dây diện, khiến một người bị điện giật chết.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30, xe tải chở một số thùng phuy xăng dầu trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Phước thì bất ngờ bốc cháy.

Tài xế đã lập tức cho xe chạy vào một bãi đất trống bên cạnh Quốc lộ 1, rồi bung cửa thoát ra ngoài, nhưng bị lửa bám nên bỏng nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, theo VnExpress, ngọn lửa sau đó bao trùm toàn bộ ôtô tải, dây điện trung thế phía trên ảnh hưởng từ đám cháy nên bị đứt, vắt ngang đường. Người đàn ông, 59 tuổi chạy đến kéo dây điện ra khỏi đường quốc lộ 1 nhưng bị điện giật tử vong.

Người đàn ông bị điện giật tử vong - Ảnh: Người lao động

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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