Cùng tham gia vào quá trình giải cứu công nhân mắc kẹt, chị T. (ngụ trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết bản thân ám ảnh tới mức đã nhịn cơm cả ngày.

Liên quan đến vụ nhóm công nhân bị ngạt khí trong cống thoát nước ở TP.HCM, dẫn tin từ Dân Trí, chiều 26/7, chị H. (45 tuổi, ngụ đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM) kể lại giây phút chứng kiến người công nhân mắc kẹt trong đường cống. "Thời điểm đó, người công nhân mắc kẹt đã bất tỉnh do ngạt khí quá lâu, 4 đồng nghiệp sau đó cũng trở nên đuối sức dần", chị H. nhớ lại.

Chị T. cũng là người ra tay cứu nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Chị nói thấy công nhân nhảy xuống cứu đồng nghiệp, chị cũng nhanh chóng chạy tới giúp một tay. Nhớ lại quá trình giải cứu công nhân mắc kẹt, chị T. cho biết bản thân ám ảnh tới mức đã nhịn cơm cả ngày. "Nghe tiếng tri hô chúng tôi đã tập hợp, mang nước ra cho công nhân. Chính tôi và một công nhân đã cố gắng kéo nạn nhân ngạt khí ra khỏi cống. Thế nhưng, vì quá lâu, cả hai bắt đầu đuối sức nên không thể tiếp tục", chị T. nói.

Nắp cống ngập nước - Ảnh: Dân Trí Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, sáng ngày 26/7, nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM tiến hành nạo vét, gom rác ở hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Trong lúc làm việc, anh K.L (38 tuổi, quê Sóc Trăng) bị mắc kẹt bên dưới cống nên các đồng nghiệp xuống ứng cứu thì bị ngạt khí ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đưa anh L và 4 công nhân khác gồm: anh V.H.B.A (36 tuổi), anh D.B.C (33 tuổi), ông T.T.B (43 tuổi) và anh N.K.M (22 tuổi) lên mặt đất. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong Tuy nhiên, anh L đã không qua khỏi, riêng 4 công nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và hiện đã tỉnh, đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe. Trong đó, anh B.A bị suy hô hấp nặng, anh D.B.C bị viêm đường hô hấp. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các công nhân bị ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S).

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