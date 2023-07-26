Ngạt khí khi vệ sinh cống thoát nước, một công nhân ở TP.HCM tử vong: Xót xa cảnh thi thể đắp chiếu trên vỉa hè!

Xã hội 26/07/2023 13:40

Đến 12h ngày 26/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ 5 công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM bị ngạt khí thương vong dưới cống thoát nước xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiều 26/7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết lúc 9h20, Trung tâm chỉ huy nhận được tin báo tại địa chỉ 3A20 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra sự cố có nhiều người bị mắc kẹt dưới cống.

Ngạt khí khi vệ sinh cống thoát nước, một công nhân ở TP.HCM tử vong: Xót xa cảnh thi thể đắp chiếu trên vỉa hè! - Ảnh 1
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều hai xe chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu người.

Sau khi lực lượng chức năng cử người đeo mặt nạ, bình khí và tiếp cận bên dưới cống thì phát hiện và vớt được một người đã tử vong tên K.L. (38 tuổi), đưa lên mặt đất.

Ngạt khí khi vệ sinh cống thoát nước, một công nhân ở TP.HCM tử vong: Xót xa cảnh thi thể đắp chiếu trên vỉa hè! - Ảnh 2
Xót xa cảnh thi thể nam công nhân trên vỉa hè - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, ngoài anh L không may tử vong, 4 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu gồm: V.H.B.A (36 tuổi), D.B.C (33 tuổi), T.T.B (43 tuổi) và N.K.M (22 tuổi).

Các nạn nhân được xác định là nhân viên của công ty thoát nước, trong quá trình dọn vệ sinh dưới cống thì gặp sự cố, bị mắc kẹt.

Theo một lãnh đạo UBND xã Phạm Văn Hai, nguyên nhân có thể trong quá trình nhóm công nhân dọn vệ sinh dưới cống bị thiếu oxy dẫn đến sự việc.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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