Xuất hiện vòi rồng khổng lồ ở Hải Phòng: Trời nhiều mây, có mưa rải rác

Khoảng 7h sáng nay 25/7, trên khu vực biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải xảy ra hiện tượng vòi rồng. Bầu trời nhiều mây, có mưa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 25/7, lãnh đạo UBND xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, Hải Phòng) xác nhận, hiện tượng vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Xuân Đám trong sáng nay.

Cụ thể, khoảng 7h sáng, trên khu vực biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải xảy ra hiện tượng vòi rồng. Bầu trời nhiều mây, có mưa.

Được biết, hiện tượng này lần đầu xảy ra trên địa bàn xã Xuân Đám và chỉ kéo dài trong vài phút. Ghi nhận ban đầu, vòi rồng xảy ra trên biển, không gây thiệt hại.

Theo người dân địa phương, vòi rồng xuất hiện sáng nay trên vùng biển Hải Phòng từ trên rất cao, kéo theo mây đen bao trùm cả khu vực. Nhiều người dân, du khách tranh thủ ghi lại hiện tượng thiên nhiên này.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại xã Xuân Đám - Ảnh: Lao Động

Dẫn tin từ VTC News, cách đây 2 năm, khoảng 8h ngày 4/9/2020, gần khu vực cầu Bạch Đằng (nối quận Hải An, TP Hải Phòng) sang thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cũng xuất hiện một vòi rồng và tồn tại khoảng 7-8 phút rồi tan. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại TP Hải Phòng nhiều mây và có mưa dông trong khoảng 30 phút.

Theo Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi.

Trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá huỷ mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố. Vòi rồng cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm.

Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tuỳ thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

Vụ cháy kho xưởng gần 1.000 m2 ở Hoà Bình: 8 cảnh sát PCCC phải nhập viện, nghi do ngộ độc khí Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy kho xưởng xảy ra ngày 24/7, tại Công ty TNHH MTV Long Xuân (địa chỉ xóm Đễnh, xã Mông Hoá, TP. Hoà Bình), nhiều chiến sĩ PCCC phải nhập viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-rong-khong-lo-o-hai-phong-troi-nhieu-may-co-mua-rai-rac-604902.html