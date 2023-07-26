Hai nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là ông Trần Văn Tuyển (SN 1972) và chị Phan Thị Lệ Huyền (SN 1984, cùng trú tại huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, 2 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách vào vách núi ở Thừa Thiên Huế đã được phẫu thuật tay bị chấn thương, gãy.

Cụ thể, 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là ông Trần Văn Tuyển (SN 1972) và chị Phan Thị Lệ Huyền (SN 1984, cùng trú tại huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk).

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Báo Giao Thông

Chị Huyền bị dập phần mềm và gãy cánh tay trái. Ông Tuyển cũng bị dập gãy ở cánh tay trái và gãy xương sườn, xương chậu.

Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật và đang điều trị tại Khoa phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe cả 2 bệnh nhân đều ổn.

Theo ông Tuyển và chị Huyền, hầu hết hành khách trên xe khách lật vào vách núi ở Huế vào chiều tối 25/7 đều quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An.

Như đã đưa tin trước đó, theo TTXVN, chiều tối 25/7, xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 47F-000.88 đang di chuyển trên Cao tốc La Sơn-Túy Loan theo hướng Bắc-Nam; đến địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế thì xảy ra tai nạn, xe lật nghiêng làm một người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTXVN

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời, huy động nhân lực, phương tiện để giải thoát hành khách bị mắc kẹt ngay trong đêm và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

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