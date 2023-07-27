Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dàn cảnh đổi vàng giả lấy vàng thật.

Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, khoảng 11h ngày 23/7, chị Hồ Thị Hồng T. đi xe máy đến một quán cơm trên đường Nguyễn Trãi (phường 4, TP. Tuy Hòa) để mua cơm. Khi chị đang từ Nguyễn Trãi về lại nhà thì gặp 2 người đàn ông nói rằng họ nhặt được một thẻ vàng có in ký hiệu “100%, 20, 24k, 9999” và một cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, không rõ tổng cộng là bao nhiêu tiền. Miếng vàng giả mà 2 lên lừa đảo tráo của chị T - Ảnh: VTC News Hai người này nói sẽ chia cho chị T. 15 triệu đồng nhưng chị phải đi đến trước đoạn đường phía Tây cổng chùa Hồ Sơn (KP Ninh Tịnh 1, phường 9) để giải quyết. Chúng đưa "thẻ vàng" cho chị T. để đi bán, bảo chị bỏ lại 14 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 18k, tổng trọng lượng khoảng 1,5 cây. Số vàng này được chị mua vào tháng 12/2022 với giá 54 triệu đồng.

Khi chị T. đến tiệm vàng, nhân viên thông báo "thẻ vàng" của chị là giả. Chị quay lại cổng chùa Hồ Sơn để gặp 2 người kia thì chúng đã biến mất cùng số vàng thật của chị. Trước đó, 1 vụ tráo vàng thật đổi vàng giả tương tự cũng xảy ra trên địa bàn Long Thành - Đồng Nai. Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đầu tháng 1/2023, công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Trang (37 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó Trang đến tiệm vàng ở xã An Phước (huyện Long Thành) để cầm một sợi dây chuyền. Tại đây, Trang lấy ra một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng 1 lượng và giấy mua vàng đề tên: “DNTN vàng bạc CD” đưa cho nhân viên của tiệm kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nhân viên tiệm vàng báo giá cho Trang sợi dây chuyền cầm được 45 triệu đồng. Tuy nhiên, Trang không đồng ý cầm số tiền đó nên đã lấy sợi dây chuyền này cất vào túi áo. Nhưng ngay lập tức Trang lấy một sợi dây chuyền khác giống hệt sợi dây trước đó nhưng thực chất là vàng giả đưa lại cho nhân viên và yêu cầu được cầm với giá 47 triệu đồng và được chủ tiệm vàng đồng ý. 2 sợi dây chuyền giống hệt nhau khiến nhiều người khó phân biệt - Ảnh: PLO Sau khi đưa tiền cho Trang, chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả nên đã giữ lại trình báo cơ quan công an. Trước những chiêu thức "trộm long tráo phụng" ngày càng tinh vi của kẻ gian, người dân cần cẩn trọng và nâng cao cảnh giác để tránh mất tiền của, tài sản.

Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ lật xe kinh hoàng ở Huế hiện ra sao? Hai nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là ông Trần Văn Tuyển (SN 1972) và chị Phan Thị Lệ Huyền (SN 1984, cùng trú tại huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/eo-15-cay-vang-i-mua-com-nguoi-phu-nu-bi-ke-gian-dan-canh-trom-long-trao-phung-lua-oi-lay-vang-gia-605379.html