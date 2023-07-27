Xót xa tang lễ của công nhân chết do ngạt khí: Vợ khóc ngất, con trai 5 tuổi ngây ngô đến đau lòng 'ba ngủ rồi dậy'

Xã hội 27/07/2023 14:43

Đôi mắt ngấn lệ, chị Phạm Thị Ngọc Thu, vợ nhân viên thoát nước vừa tử vong do ngạt khí, kể lại giấc mơ còn dang dở của chồng mình.

Chiều ngày 27/7, tang lễ của anh K.L - nhân viên thoát nước không may tử vong do ngạt khí, đã được gia đình tổ chức ở con hẻm nhỏ trên đường Bà Hom, quận 6. 

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chị Phạm Thị Ngọc Thu - vợ anh K.L không kìm được đau thương trước cái chết đột ngột của chồng.

Xót xa tang lễ của công nhân chết do ngạt khí: Vợ khóc ngất, con trai 5 tuổi ngây ngô đến đau lòng 'ba ngủ rồi dậy' - Ảnh 1
Đồng nghiệp cùng công ty tới tang lễ của anh K.L - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chị tâm sự, vì muốn lo cho vợ con có cuộc sống tốt hơn nên anh mới chuyển sang nghề công nhân thoát nước. "Anh làm tóc nhưng bấp bênh, sau đó dịch COVID-19 nên thất nghiệp. Anh được người quen cho đi phụ xe. Cứ có tiền là anh mang về đưa cho tôi mua sữa cho con, chi tiêu trong nhà. Gần đây anh xin được vào làm công ty thoát nước.

Anh nói với mấy mẹ con là vào làm nhà nước để có bảo hiểm, chế độ, công việc ổn định lo vợ con có cuộc sống tốt hơn. Ai ngờ đâu anh vắn số, mới làm được 2 năm thì gặp nạn", chị Thu kể trong nước mắt.

Chị kể lúc anh gặp nạn, mọi người đều giấu vì sợ chị chịu không nổi. Chị chỉ nghe anh bị xỉu, chị tới hiện trường đi tìm anh để chăm sóc. Thấy anh nằm đó, tấm chiếu phủ trên người mà chết đứng…

Xót xa tang lễ của công nhân chết do ngạt khí: Vợ khóc ngất, con trai 5 tuổi ngây ngô đến đau lòng 'ba ngủ rồi dậy' - Ảnh 2
Vợ của anh L xót xa trước sự ra đi của chồng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Xót xa hơn khi con út mới 5 tuổi của anh đến giờ vẫn chưa biết bố ra đi. Khi có ai tới viếng, cậu bé 5 tuổi đều kể lại: "Ba con vào cống làm, ba con ngất xỉu, ngã mặt xuống nước." Ai nghe cũng nhói lòng.

Thấy bàn thờ Phật, cậu bé xá tay lạy rồi thì thầm: "Cầu cho ba con mau khỏe lại". Ba mất trong suy nghĩ cậu bé 5 tuổi là ngủ rồi dậy. Đến khi bà ngoại giải thích cậu mới biết ba mình đã mất và đi theo ông ngoại (mất cách đây 2 năm) không về nữa. Còn bé gái con lớn của anh Long, lúc đưa anh về cháu không dám vào nhà…

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Tiền Phong, sáng ngày 26/7, nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM tiến hành nạo vét, gom rác ở hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Trong lúc làm việc, anh K.L (38 tuổi, quê Sóc Trăng) bị mắc kẹt bên dưới cống nên các đồng nghiệp xuống ứng cứu thì bị ngạt khí ngất xỉu.

Xót xa tang lễ của công nhân chết do ngạt khí: Vợ khóc ngất, con trai 5 tuổi ngây ngô đến đau lòng 'ba ngủ rồi dậy' - Ảnh 3
Hiện trường đau lòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Tiền Phong

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đưa anh L và 4 công nhân khác gồm: anh V.H.B.A (36 tuổi), anh D.B.C (33 tuổi), ông T.T.B (43 tuổi) và anh N.K.M (22 tuổi) lên mặt đất.

Tuy nhiên, anh L đã không qua khỏi, riêng 4 công nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và hiện đã tỉnh, đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe. Trong đó, anh B.A bị suy hô hấp nặng, anh D.B.C bị viêm đường hô hấp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các công nhân bị ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S).

Người cứu công nhân mắc kẹt trong đường cống ở TP.HCM: Ám ảnh tới mức nhịn cơm cả ngày, cố gắng nhưng không có phép màu nào xảy ra

Người cứu công nhân mắc kẹt trong đường cống ở TP.HCM: Ám ảnh tới mức nhịn cơm cả ngày, cố gắng nhưng không có phép màu nào xảy ra

Cùng tham gia vào quá trình giải cứu công nhân mắc kẹt, chị T. (ngụ trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết bản thân ám ảnh tới mức đã nhịn cơm cả ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   công nhân thoát nước công nhân ngạt khí công nhân ngạt khí

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới