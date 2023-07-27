Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chị Phạm Thị Ngọc Thu - vợ anh K.L không kìm được đau thương trước cái chết đột ngột của chồng.

Chiều ngày 27/7, tang lễ của anh K.L - nhân viên thoát nước không may tử vong do ngạt khí, đã được gia đình tổ chức ở con hẻm nhỏ trên đường Bà Hom, quận 6.

Anh nói với mấy mẹ con là vào làm nhà nước để có bảo hiểm, chế độ, công việc ổn định lo vợ con có cuộc sống tốt hơn. Ai ngờ đâu anh vắn số, mới làm được 2 năm thì gặp nạn", chị Thu kể trong nước mắt.

Chị tâm sự, vì muốn lo cho vợ con có cuộc sống tốt hơn nên anh mới chuyển sang nghề công nhân thoát nước. "Anh làm tóc nhưng bấp bênh, sau đó dịch COVID-19 nên thất nghiệp. Anh được người quen cho đi phụ xe. Cứ có tiền là anh mang về đưa cho tôi mua sữa cho con, chi tiêu trong nhà. Gần đây anh xin được vào làm công ty thoát nước.

Chị kể lúc anh gặp nạn, mọi người đều giấu vì sợ chị chịu không nổi. Chị chỉ nghe anh bị xỉu, chị tới hiện trường đi tìm anh để chăm sóc. Thấy anh nằm đó, tấm chiếu phủ trên người mà chết đứng…

Vợ của anh L xót xa trước sự ra đi của chồng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Xót xa hơn khi con út mới 5 tuổi của anh đến giờ vẫn chưa biết bố ra đi. Khi có ai tới viếng, cậu bé 5 tuổi đều kể lại: "Ba con vào cống làm, ba con ngất xỉu, ngã mặt xuống nước." Ai nghe cũng nhói lòng.

Thấy bàn thờ Phật, cậu bé xá tay lạy rồi thì thầm: "Cầu cho ba con mau khỏe lại". Ba mất trong suy nghĩ cậu bé 5 tuổi là ngủ rồi dậy. Đến khi bà ngoại giải thích cậu mới biết ba mình đã mất và đi theo ông ngoại (mất cách đây 2 năm) không về nữa. Còn bé gái con lớn của anh Long, lúc đưa anh về cháu không dám vào nhà…

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Tiền Phong, sáng ngày 26/7, nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM tiến hành nạo vét, gom rác ở hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Trong lúc làm việc, anh K.L (38 tuổi, quê Sóc Trăng) bị mắc kẹt bên dưới cống nên các đồng nghiệp xuống ứng cứu thì bị ngạt khí ngất xỉu.

Hiện trường đau lòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Tiền Phong

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đưa anh L và 4 công nhân khác gồm: anh V.H.B.A (36 tuổi), anh D.B.C (33 tuổi), ông T.T.B (43 tuổi) và anh N.K.M (22 tuổi) lên mặt đất.

Tuy nhiên, anh L đã không qua khỏi, riêng 4 công nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và hiện đã tỉnh, đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe. Trong đó, anh B.A bị suy hô hấp nặng, anh D.B.C bị viêm đường hô hấp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các công nhân bị ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S).