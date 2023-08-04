Diễn biến nóng vụ con trai tẩm xăng đốt nhà vì không xin được tiền: Người mẹ không qua khỏi

Xã hội 04/08/2023 13:47

Bà Nguyễn Thị K. nạn nhân trong vụ con trai tẩm xăng đốt nhà đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Sức khỏe đời sốngngày 4/8, ông Hà Ngọc Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Trung (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết, bà Nguyễn Thị K. nạn nhân trong vụ cháy ở địa phương đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Đồng Trung, ngay trong sáng nay (4/8), gia đình đã làm thủ tục để đưa bà K. về quê an táng.

Diễn biến nóng vụ con trai tẩm xăng đốt nhà vì không xin được tiền: Người mẹ không qua khỏi - Ảnh 1
Nghịch tử tẩm xăng đốt nhà khiến mẹ bị thương nặng, qua đời - Ảnh: Báo Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 15h30 ngày 3/8. Trần Tú A (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) do mâu thuẫn với mẹ là bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1961, cùng trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) nên đã tẩm xăng đốt nhà. Hậu quả, bà K bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

"Trần Tú A nghiện ma túy, có vợ nhưng đã ly hôn từ trước đó. Hôm nay, Tú A xin tiền mẹ không cho nên đã tẩm xăng đốt nhà khiến bà K bị thương. Rất may, khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa 2 con nhỏ của Tú A sang nhà hàng xóm lánh tạm", - ông Viên chia sẻ.

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