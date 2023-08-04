Diễn biến nóng vụ con trai tẩm xăng đốt nhà vì không xin được tiền: Người mẹ không qua khỏi

Bà Nguyễn Thị K. nạn nhân trong vụ con trai tẩm xăng đốt nhà đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Sức khỏe đời sống, ngày 4/8, ông Hà Ngọc Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Trung (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết, bà Nguyễn Thị K. nạn nhân trong vụ cháy ở địa phương đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Đồng Trung, ngay trong sáng nay (4/8), gia đình đã làm thủ tục để đưa bà K. về quê an táng.

Nghịch tử tẩm xăng đốt nhà khiến mẹ bị thương nặng, qua đời - Ảnh: Báo Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 15h30 ngày 3/8. Trần Tú A (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) do mâu thuẫn với mẹ là bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1961, cùng trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) nên đã tẩm xăng đốt nhà. Hậu quả, bà K bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

"Trần Tú A nghiện ma túy, có vợ nhưng đã ly hôn từ trước đó. Hôm nay, Tú A xin tiền mẹ không cho nên đã tẩm xăng đốt nhà khiến bà K bị thương. Rất may, khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa 2 con nhỏ của Tú A sang nhà hàng xóm lánh tạm", - ông Viên chia sẻ.

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