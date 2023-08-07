Xót xa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nằm bơ vơ trên ghế đá trước cửa phòng khám tư

Xã hội 07/08/2023 09:15

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một cháu bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 6/8, ông Đào Văn Khai - Chủ tịch UBND xã Tăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện xã này đang phát thông báo tìm kiếm người thân cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã này.

Xót xa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nằm bơ vơ trên ghế đá trước cửa phòng khám tư - Ảnh 1
Cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm y tế - Ảnh: Tiền Phong

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, chủ một phòng khám tư trên địa bàn xã Tăng Thành bất ngờ nghe tiếng khóc trẻ con. Khi chạy đi tìm xung quanh, người này hốt hoảng phát hiện một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở dãy ghế đá trước sân nhà. Người này sau đó đã trình báo lên chính quyền địa phương xã.

Dẫn tin từ báo Giáo dục Thời đại, sau khi kiểm tra, người dân thông báo cho cơ quan chức năng và đưa cháu bé tới trạm y tế xã để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3kg được quấn trong một chiếc khăn, vẫn còn nguyên dây rốn. Trên người bé không có đồ đạc gì khác.

Hiện, chính quyền xã Tăng Thành đang phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

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